MALORE PER UN 77ENNE SUL MONTE SAN MARTINO, IMMEDIATI I SOCCORSI

LECCO – Intervento di soccorso tecnico urgente sul Monte San Martino nella mattinata di oggi, 29 dicembre: intorno alle 10:15, un 77enne è stato colto da un malore in una zona impervia della montagna.

Immediati i soccorsi, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra SAF, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino; l’uomo, assistito e imbarellato, è stato poi portato in una zona sicura e accessibile all’ambulanza. L’anziano è stato infine trasportato in ospedale in codice verde.

L’intervento, complice la difficoltà di accesso al luogo dell’evento, è durato circa due ore e mezza.