POLIZIA LOCALE, IL NUOVO COMANDANTE SARÀ LUCIO DIOGUARDI

LECCO – Palazzo Bovara ha scelto il nuovo comandante della polizia locale, a seguito del procedimento pubblico di mobilità volontaria per il posto di dirigente dell’area 1 “Sicurezza delle persone e del territorio” del Comune di Lecco. Ad assumere questo incarico sarà Lucio Dioguardi, già comandante della polizia locale di Paderno Dugnano dal 2010.

Dioguardi, 50 anni, aveva cominciato la sua esperienza lavorativa nel 1995 a Cantù, dove aveva servito fino al 2010 arrivando a diventare comandante. Il nuovo comandante, in arrivo a Lecco già dopo le festività natalizie, sostituirà la partente Monica Porta, che aveva lasciato il capoluogo lariano per Bergamo, e manterrà fino alla prossima primavera i suoi incarichi anche a Paderno Dugnano, per permettere il passaggio di consegne.