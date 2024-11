IO DOPO IL DIPLOMA: “NON SAPEVO COSA FARE, A YOUNG HO TROVATO RISPOSTE”

ERBA (CO) – Capita a ogni adolescente e in tutte le famiglie con figli. Arriva il giorno in cui si deve decidere che fare dopo un passaggio scolastico. Davanti a tanti stimoli, per la Generazione Z non è semplice capire quale direzione prendere. E non di rado la strada scelta si rivela non quella definitiva, semplicemente perché non si è avuto modo di approfondire alternative ideali al proprio gusto o alle proprie caratteristiche.

In tre giorni ho deciso e sono contenta

Giulia ora ha 25 anni, oggi è apprezzata comunicatrice social e si occupa di web marketing. Nell’anno della maturità non aveva proprio idea di come continuare. Lavoro o università, boh?

Portata a Lariofiere dal proprio istituto, arriva a Young, l’evento di orientamento per ragazzi e ragazze che si svolge in questo periodo a Erba (Como). Unico nel suo genere in Lombardia, raccoglie in un’unica sede tutte le università della regione e molte scuole di perfezionamento post diploma. Il vero paradiso per indecisi, ma utile anche a chi sa già dove orientarsi.

Young è un luogo di relazione, ha l’aspetto di una fiera ma non è posto da collezionisti di dèpliant, perché in ogni stand è presente un orientatore che aiuta, coinvolge e scioglie dubbi. Quindi Giulia ci arriva assieme alle compagne: all’inizio fanno gruppo, ma lei non tarda troppo a trovare i propri percorsi di visita in base ai suoi interessi.

“Ho trovato orientatori giovani, ci capivamo al volo – racconta – a ogni stand, wow, ero ascoltata e anche accompagnata”. La giornata di visita con la scuola sarebbe finita, ma Giulia a questo punto vuole conoscere tutta l’offerta presente a Young e ci torna il giorno successivo e anche quello dopo. “Poi l’illuminazione mi è arrivata l’ultimo giorno. Un orientatore mi parla di un corso universitario tenuto in lingua inglese e -guarda caso – proprio sulla comunicazione. Bingo! Incontra i miei interessi e poi ci sono pure portata”.

Alla fine le idee si sono schiarite, la giovane qui si è sentita accompagnata e considerata. La scelta è andata verso la soluzione potenzialmente migliore per le sue caratteristiche.

A Young università, post diploma e pure aziende

“Young è un posto vivace, dove si viene per la ricchezza di opportunità – descrive Fabio Dadati, presidente di Lariofiere – per famiglie e ragazzi. Da sottolineare l’affacciarsi delle aziende, che qui trovano un contenitore ideale per la selezione dei propri dipendenti, grazie al rovesciamento di prospettiva. Oggi le imprese presentano la loro offerta, perché la ZGen vuole essere accompagnata nel mondo del lavoro. La selezione è diventata un confronto conoscitivo, trovare la sintesi tra le aspettative di entrambi i lati: offerta e domanda”.

Quest’anno ovviamente si parla molto di AI, Intelligenza Artificiale, una tecnologia disrupted, cioè di quelle che cambiano le abitudini e introducono nuovi modi di lavorare, studiare e vivere. Un settore dalle grandi prospettive e ovviamente opportunità di lavoro. Negli atenei lombardi l’intelligenza artificiale è attualità ormai da tempo. Lo stato dell’arte verrà presentato venerdì 15 novembre alla conferenza “Le nuove prospettive dell’intelligenza artificiale nell’orientamento universitario: progetti e applicazioni pratiche di questa nuova tecnologia di frontiera”.

L’evento è organizzato dall’assessorato regionale all’Università e Ricerca retto da Alessandro Fermi: “Quest’anno per la prima volta Regione Lombardia collabora all’organizzazione di Young e lo fa in primis aiutando il dialogo con tutti gli Atenei lombardi, che saranno presenti in massa con i loro stand, ma anche con un bellissimo evento dedicato all’AI. Sempre con le Università, abbiamo infatti deciso di far vedere come viene usata questa nuova tecnologia nei nostri Atenei. E ci saranno anche delle bellissime sorprese per i ragazzi, che sono sicuramente abituati alla tecnologia avanzata, ma che forse non sono abituati a vederla applicata nelle nostre scuole”.