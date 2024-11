MERCATINO DELLE PULCI DI VALMADRERA, DOMENICA L’ULTIMO APPUNTAMENTO

VALMADRERA – L’attesissimo Mercatino delle Pulci e dell’Antiquariato di Valmadrera chiude la stagione 2024 in grande stile con l’ultimo appuntamento di domenica 24 novembre.

Come sempre, dalle 7:45 alle 16, il piazzale del Mercato in via Molini si trasformerà in un punto di ritrovo imperdibile per visitatori, collezionisti e appassionati di vintage.

Con oltre 120 espositori, anche questa edizione offrirà una vasta selezione di oggetti d’epoca, pezzi da collezione e articoli artigianali unici, ideali per chi ama scovare tesori dal fascino senza tempo.

“Chiudiamo un anno ricco di soddisfazioni e partecipazione, ma già guardiamo al futuro”, affermano i volontari di UGT Valmadrera, che dal 2013 organizzano con passione l’evento. “Grandi lavori sono in corso per il 2025: vi aspetta un mercatino completamente rinnovato, con novità entusiasmanti e un’attenzione ancora maggiore al mondo del vintage, del collezionismo e dell’artigianato.”

Il Mercatino delle Pulci di Valmadrera è ormai un appuntamento fisso per gli amanti del vintage e dell’antiquariato. Grazie al suo mix di tradizione e innovazione, continua a essere un evento imperdibile per chi cerca pezzi rari e originali o per chi desidera trascorrere una giornata all’insegna della scoperta e del divertimento.

Per non perdere aggiornamenti e anticipazioni sulla nuova stagione, seguite i canali ufficiali: