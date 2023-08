PREVISIONI METEOROLOGICHE – In seno ad una saccatura di origine atlantica, un minimo barico al suolo si va formando sull’Italia Settentrionale, causando un peggioramento del tempo ed una giornata instabile e perturbata; a seguire, sabato avverrà una rimonta della pressione ad Ovest delle Alpi e domenica la discesa di un nuovo nucleo freddo da Nord, fattori entrambi che porteranno ad un aumento della ventilazione sulla Lombardia.

Venerdì 4 agosto cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso, con temporanee schiarite in pianura nella notte. Rovesci e temporali di debole o moderata intensità dapprima ad interessare Alpi e Prealpi, in spostamento verso Sud nel corso della giornata. Sui settori occidentali indebolimento dei fenomeni dal pomeriggio ed esaurimento in serata. Temperature minime in calo, massime in forte calo. Zero termico in calo fino a 3200 – 3400 metri. Venti in montagna moderati dai quadranti meridionali in rotazione da Nord nella seconda metà della giornata.

Sabato 5 agosto cielo ancora molto nuvoloso durante la notte, con schiarite che via via diventeranno più ampie nel corso della giornata a partire da Ovest, con residui addensamenti più persistenti solo sulle Alpi Retiche. Deboli rovesci o temporali nella notte sui settori orientali, in esaurimento in mattinata. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in forte aumento. Zero termico in risalita sui 3400 – 3600 metri. Venti in montagna moderati o forti settentrionali in indebolimento nella seconda parte della giornata. Locali condizioni di foehn sui settori occidentali.

Domenica 6 agosto cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti sulle Alpi Retiche. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico in calo fino a 2800 – 3200 metri, con valori localmente più bassi sulle Alpi. Venti in montagna moderati o forti settentrionali. Locali condizioni di foehn sui settori occidentali.

Tendenza per lunedì 7 agosto: lunedì e martedì cielo sereno o poco nuvoloso senza precipitazioni. Temperature in calo lunedì, in lieve aumento martedì. Ventilazione debole o moderata nordoccidentale lunedì, in indebolimento martedì.

Fonte Arpa Lombardia