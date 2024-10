METEO. GIORNATE STABILI E CON CIELO SERENO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il minimo della struttura depressionaria che ha interessato la Lombardia nel fine settimana si sposta lentamente verso il Golfo di Gibilterra e le coste atlantiche del Marocco, favorendo sulla Lombardia una circolazione anticiclonica che persisterà per tutto il periodo in esame. Sulla regione quindi condizioni di stabilità atmosferica con venti deboli o a regine di brezza e cielo prevalentemente sereno nelle ore centrali. Nelle ore più fredde consistenti inversioni termiche favoriranno estese foschie o nebbie, specie nelle zone di bassa pianura.

Martedì 29 ottobre cielo nuvoloso sulle pianure in nottata e al primo mattino per nubi basse e compatte, in dissolvimento nelle ore centrali ma in nuova formazione in serata; altrove cielo prevalentemente sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime senza variazioni rilevanti. Zero termico attorno a 3400 metri. Venti in montagna deboli variabili.

Mercoledì 30 ottobre cielo prevalentemente sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico attorno a 3600 metri. Venti in montagna deboli variabili o a regime di brezza nelle valli.

Giovedì 31 ottobre cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, eccetto, nelle ore più fredde, nubi basse e compatte sulle pianure. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime senza variazioni rilevanti. Zero termico in aumento fin oltre 4000 metri. Venti in montagna deboli variabili o a regime di brezza nelle valli.

Fonte Arpa Lombardia