RASSEGNA “VOLTI E STORIE”, SABATO 9/11 IL RICORDO DI ANTONIO GHISLANZONI

LECCO – Prosegue la rassegna “Volti e Storie, ritratti di lecchesi illustri dal Lecco al mondo” con tre ultimi appuntamenti in programma nel corso del mese di novembre, dedicati ad Antonio Ghislanzoni e Mario Cermenati.

Così la vicesindaca, assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Continua la rassegna Volti e Storie, per celebrare le grandi ricorrenze di Antonio Stoppani, Antonio Ghislanzoni e Mario Cermenati. Terminati, infatti, gli appuntamenti dedicati a Stoppani, prendono il via con il mese di novembre, le iniziative promosse per il bicentenario della nascita di Ghislanzoni e per il centenario della morte di Cermenati. Concludiamo così, con ospiti del mondo universitario e della ricerca, una serie di approfondimenti dedicati alle figure e alle opere di illustri lecchesi e al loro rapporto con il nostro territorio, per una rassegna fortemente voluta e promossa dall’Amministrazione comunale, che ripercorre e valorizza importanti radici delle nostre tradizioni culturali”.

In occasione del bicentenario della nascita di Antonio Ghislanzoni (Lecco, 25 novembre 1824), sabato 9 novembre alle 10 presso la sala conferenze di Palazzo della Paure si terrà una conferenza a tema “Il musicista e il letterato nell’Italia postunitaria: il carteggio tra Verdi e Ghislanzoni”. L’evento, coordinato dal musicologo Angelo Rusconi e dal direttore del Sistema museale urbano lecchese Mauro Rossetto, vedrà la partecipazione di Fabrizio della Seta, presidente dell’Edizione nazionale delle Opere di Giuseppe Verdi, di Ilaria Bonomi e Edoardo Buroni, dell’Università degli Studi di Milano, e del musicologo Marco Spada.

Venerdì 15 novembre sarà invece dedicato a Mario Cermenati, di cui nel 2024 Lecco commemora il centenario dalla morte, avvenuta l’8 ottobre del 1924 a Castel Gandolfo. Alle 21 al Palazzo delle Paure si parlerà de “Il segreto della piazza. Mario Cermenati, scienza, politica e musei” con Gian Luigi Daccò, storico e museologo, Mauro Rossetto, Cesare Canepari dell’associazione culturale “La Fucina” e Sara Stefanoni, insegnante e bibliotecaria.

Un nuovo appuntamento dedicato a Ghislanzoni si svolgerà venerdì 22 novembre alle 21 presso l’auditorium della Camera di Commercio, grazie al “Concerto in ricordo di Antonio Ghislanzoni” a cura dell’Orchestra Sinfonica di Lecco.

La partecipazione è gratuita. Prenotazioni e informazioni al numero 351 7491648 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 dalle 14 alle 18 o all’indirizzo prenotazioni.festival2024@gmail.com.