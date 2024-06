METEO. PRECIPITAZIONI CIRCOSCRITTE AI RILIEVI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dal pomeriggio di martedì riattivazione di nuclei temporaleschi sparsi soprattutto su Prealpi ed Appennino, di debole o moderata intensità; tra tardo pomeriggio e sera probabilità di precipitazioni prevalentemente isolate, ma a carattere di rovescio e temporale anche sulla pianura. Successivamente la tendenza è verso una maggiore stabilità, con la regione che va a trovarsi in una zona cuscinetto tra l’espansione di un promontorio altopressorio sul Mediterraneo centro-occidentale ed un’ampia area di bassa pressione centrata sul Mare del Nord ed espansa fino all’Europa centrale. Le precipitazioni tendono a circoscriversi ai rilievi e la ventilazione risulta prevalentemente debole, mentre le temperature vanno verso un lento e graduale rialzo.

Martedì 4 giugno cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ovunque, dal mattino copertura nuvolosa variabile, con addensamenti più consistenti tra metà mattina e pomeriggio. Precipitazioni dalla tarda mattinata su fascia prealpina ed Appennino, poi precipitazioni sparse prevalentemente su Prealpi, pianura ed Appennino, per lo più di debole o moderata intensità, anche a carattere di rovescio o temporale. Esaurimento dei fenomeni in serata. Temperature in calo in montagna; massime in leggero aumento. Zero termico intorno a 3200 metri. Venti in montagna deboli variabili, da sud ed a tratti moderati in quota.

Mercoledì 5 giugno cielo al mattino irregolarmente nuvoloso con tendenza a schiarite ampie ed in prevalenza poco nuvoloso al pomeriggio-sera. Precipitazioni assenti, salvo qualche isolato rovescio pomeridiano in montagna, specie sulle Prealpi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in leggero o moderato aumento. Zero termico nelle ore centrali tra 3200 e 3800 metri. Venti in montagna tra deboli e moderati dai quadranti meridionali.

Giovedì 6 giugno cielo al mattino nuvoloso, dal pomeriggio transito di nubi ad alta quota, a tratti in grado di nascondere il sole. Piovaschi o rovesci tra isolati e sparsi al pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature minime e massime in leggero aumento. Zero termico in risalita, nelle ore centrali tra 3800 e 4200 metri. Venti n montagna fino a moderati a tratti dai settori meridionali.

