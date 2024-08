MILLE MULTE IN CINQUE MESI PER IL T-RED DI CALOLZIO, LE LAMENTELE E LE RISPOSTE

CALOLZIOCORTE – Il T-Red installato all’incrocio tra corso Dante e via Galli ha già emesso più di mille multe in meno di cinque mesi: la telecamera, che segnala ogni veicolo che oltrepassa la linea di arresto a semaforo rosso, ha fotografato un gran numero di veicoli, che si sono fermati subito dopo o che hanno proseguito imperterriti.

L’ufficio della polizia locale si è riempito in questi giorni di persone colpite dai verbali, desiderose di controllare le immagini registrate dal T-Red per decidere se pagare la multa o fare ricorso; le lamentele sono proseguite anche sui social, dove sul gruppo Facebook “Sei di Calolzio se…” alcuni degli interessati hanno lamentato l’aumento delle contravvenzioni.

Il consigliere di Cambia Calolzio Diego Colosimo, sullo stesso gruppo, ha inoltre riportato i dati comunali sulle violazioni stradali, sottolineando l’aumento esponenziale dei casi con l’attivazione del T-Red: “Il Comune di Calolziocorte ha accertato violazioni del codice della strada, dal 2019 al 2024, da 122.000 euro a 527.000 euro. Per quanto riguarda le violazioni (T-RED) ho solo il dato del semaforo tra via Lavello/corso Europa: dal 2019 a 2024 si è passati da 4 violazioni a 1400 sanzioni… in sostanza il 50% degli incassi per violazioni del codice della strada arrivano dal T-Red”.

L’amministrazione, dal canto suo, ha affermato che i verbali dei primi due mesi si sono accumulati per la necessità di analizzare caso per caso le violazioni e sono stati inviati successivamente. Ha infine ribadito che i verbali riguardano violazioni non contestabili di superamento della linea d’arresto, con i video della telecamera consultabili in autonomia tramite un portale, e che, come nel caso del T-Red già presente in corso Europa, gli utenti della strada impareranno a rispettare le regole con il tempo.

Michele Carenini