MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì XX a domenica XX MESE 2024.

Segnaliamo l’inversione del senso di marcia in via San Francesco D’Assisi, attiva da giovedì 21 novembre per decongestionare il traffico in via Adda (fronte clinica Mangioni) per le autovetture che, provenienti da via Bezzecca, si dirigono in centro città.

via DON GIOVANNI PIATTI, il 28 novembre dalle 9:00 alle 18:00, altezza civico 19, divieto di transito veicolare per lavori di realizzazione accesso carrabile;

via DELLA VALSASSINA, il 25 novembre, parziale restringimento con istituzione senso unico alternato, per lavori di allaccio alla rete BT;

via PONCIONE, il 25 e 26 novembre dalle 9:00 alle 17:00, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, per lavori di ripristino definitivo nel tratto compreso tra via Amilcare Ponchielli e corso Emanuele Filiberto;

via DEL SARTO, dalle 9:00 del 25 novembre alle 18:00 del 6 dicembre, tratto dal civico 4 al civico 15, divieto di transito, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico all’altezza dell’intersezione con via Gottifredi e limite massimo di velocità 30 km/h sul tratto interessato dai lavori, per un intervento sulla rete idrica;

via MOVEDO, il 28 novembre, altezza civico 12, restringimento per lavori di nuovo allaccio fognario;

corso PROMESSI SPOSI, il 26 e 27 novembre, altezza civico 62, restringimento del marciapiede per lavori di allacciamento;

corso BERGAMO, dal 26 novembre al 6 dicembre dalle 9:00 alle 17:00, restringimento con istituzione senso alternato regolamentato tramite movieri per lavori di allaccio alla rete BT;

via MENTANA, dal 25 al 27 novembre, altezza civico 25, restringimento per lavori di riparazione guasto rete telefonica;

via DON LUIGI ORIONE, il 27 novembre dalle 8:00 alle 15:30, divieto di transito nel tratto compreso tra le vie Don Luigi Monza e Cavalesine, per un intervento sulla rete elettrica;

viale MONTEGRAPPA, dal 25 al 26 novembre, restringimento del marciapiede per lavori di riparazione rete gas;

via DON RODRIGO, il 28 novembre dalle 9:00 alle 18:00, tra il civico 1 di via Don Rodrigo e il civico 3 di via Lucia, istituzione di limite massimo di velocità 30 km/h, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta per lavori di smontaggio gru;

via DON RODRIGO, il 28 novembre dalle 9:00 alle 18:00, dal civico 1 di via Don Rodrigo al civico 3 di via Lucia e dal civico 7 di via Don Rodrigo a piazzetta Guerrazzi, revoca senso unico di marcia e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività, per lavori di smontaggio gru;

via DON RODRIGO, il 28 novembre dalle 9:00 alle 18:00, dal civico 1 di via Don Rodrigo al civico 3 di via Lucia e dal civico 7 di via Don Rodrigo a piazzetta Guerrazzi, divieto di transito per i non residenti e non appartenenti ad attività per lavori di smontaggio gru;

via MONSIGNOR MAURO LUIGI MONETA, dalle 20:00 del 29 novembre alle 6:00 del 30 novembre, divieto di circolazione per un intervento sulla rete idrica;

via CRISTOFORO COLOMBO, dalle 20:00 del 29 novembre alle 6:00 del 30 novembre, dal civico 9 di via Monsignor Mauro Luigi Moneta a Piazza Giosuè Carducci, revoca senso unico di marcia, istituzione doppio senso di circolazione e limite massimo di velocità 30 km/h, per un intervento sulla rete idrica.

