MOSTRA ARTIGIANATO EDIZIONE 50+1, SUPERATE LE 30.000 PRESENZE

ERBA (CO) -Tempo di bilanci per la Mostra Artigianato, il salone che da 51 anni celebra il saper fare delle imprese italiane, mettendo sotto i riflettori i valori condivisi da chi opera all’interno di questo settore. L’edizione appena conclusa è stata una scommessa vinta, non solo per le oltre 30.000 persone che hanno visitato la manifestazione, ma anche per la novità dei contenuti che hanno arricchito il percorso espositivo e che hanno incontrato l’interesse e la curiosità del pubblico.

“È con soddisfazione che oggi chiudiamo la 51ª Mostra Artigianato – spiega Fabio Dadati, presidente della Fondazione Lariofiere – evento che ancora una volta ha saputo raccontare la bellezza e l’unicità dell’artigianato italiano. L’assiduo lavoro di questi mesi, la stretta collaborazione con Confartigianato Imprese Como e Lecco, che con Lariofiere siedono al tavolo del Comitato Organizzatore, e il prezioso sostegno della Camera di Commercio Como-Lecco, da sempre vicina alla mostra e alle imprese del settore, ci hanno consentito di dimostrare che l’artigianato non è solo una tradizione da preservare ma è un settore vivo, dinamico e ricco di opportunità per le nuove generazioni. Un ringraziamento sentito va a Flavio Bassani e al Comitato Organizzatore, alla Camera di Commercio, per il prezioso contributo e a tutti gli espositori della mostra”.

“Dopo un percorso lungo ben 50 anni – prosegue Roberto Galli, presidente di Confartigianato Imprese Como – in questa edizione abbiamo voluto sperimentare nuovi percorsi, introducendo tematiche inedite come quella del legame tra artigianato e arte. Una scommessa vinta come dimostrano i numeri dell’affluenza registrata nei cinque giorni di apertura al pubblico, uniti alla soddisfazione delle imprese artigiane che hanno preso parte a questa edizione della mostra. I miei complimenti e la mia gratitudine vanno a tutti coloro i quali in questi mesi si sono spesi con impegno ed entusiasmo per l’ottima riuscita della manifestazione e naturalmente a tutti gli espositori che rimangono la vera anima della Mostra Artigianato”.

“E’ stata un’edizione spettacolare – prende la parola Ilaria Bonacina, presidente Confartigianato Imprese Lecco – che ha saputo indicare una rotta nuova e lanciare un messaggio che gli espositori, i nostri artigiani e i visitatori hanno mostrato di apprezzare. Il bilancio è sicuramente molto positivo sotto tutti i punti di vista: sia per quanto riguarda le imprese che hanno abbracciato il progetto per la prima volta che in relazione al successo degli eventi, fino al risultato relativo al pubblico. E’ il frutto di un grande lavoro di squadra e della collaborazione con Confartigianato Como e con Lariofiere, che hanno permesso di dare vita a un evento innovativo fin dalla denominazione, sempre con attenzione agli artigiani del territorio. Voglio ringraziare anche la Camera di Commercio di Como-Lecco, che ha mostrato il proprio sostegno alla Mostra Artigianato anche quest’anno”.

Nell’ultima giornata di apertura, come ormai da tradizione, è stato conferito il Premio Qualità Mauro Cazzaniga, riservato alle aziende del comparto legno arredo che si distinguono per l’artigianalità e il pregio delle produzioni realizzate ed esposte alla Mostra. Un riconoscimento molto sentito che per questa edizione è stato assegnato all’azienda Tecno System di Canzo.

“Un onore aver guidato per questo anno un team di lavoro – chiude Flavio Bassani, Presidente Comitato Promotore Mostra Artigianato – che ha saputo guardare oltre ed accogliere le proposte di cambiamento valorizzando al meglio le nostre imprese artigiane. Un lavoro che è stato ripagato dai sorrisi dei nostri artigiani in esposizione e dal clima di festa che si è vissuto per tutta la durata della mostra. Grazie a Lariofiere e al suo presidente Fabio Dadati con tutto il suo staff estremamente collaborativo; a Confartigianato Imprese Como e al suo presidente Roberto Galli e al Comitato organizzativo. Un grande ringraziamento e un abbraccio a Confartigianato Imprese Lecco, a tutta la squadra che mi ha supportato e soprattutto al segretario generale Matilde Petracca e alla presidente Ilaria Bonacina per averci creduto ed essersi fidate fin dal primo momento”.