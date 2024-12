NP OLGINATE SCONFITTA A SAN PELLEGRINO. UNDER 17 KO CON BREMBATE

OLGINATE – Con il risultato di 77-62 (20-19, 38-35,60-49) la formazione della Np Olginate di coach Stefano Cattani perde la sfida sul campo di San Pellegrino Terme nell’ultima partita agonistica dell’anno solare 2024, match valido per la nona giornata di andata del campionato di Dr3.

“Ci siamo presentati senza quattro giocatori e con due atleti che si sono presentati al match ma non al meglio della loro condizione fisica – dice coach Stefano Cattani – Eravamo quindi a ranghi ridotti, e si sa quanto sia fondamentale affrontare queste sfide, e una formazione ostica come l’Us S. Pellegrino, con una formazione al completo con la possibilità di fare delle rotazioni. Devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi disputando forse i migliori due quarti della stagione, giocando un buonissimo basket, tenendo testa a una formazione molto forte sul piano fisico e atletico. Brava la squadra a ritornare anche in partita, dopo una partenza che si ha visti anche sotto di 8 punti”.

“Determinante il terzo quarto – continua Cattani – Loro sono stati bravi a tenere il ritmo della prima parte del match, giocando molto bene sotto ogni punto di vista. Noi, invece, siamo calati, e quanto sarebbe stato importante, in questo tratto della partita, aver avuto la possibilità nel disporre alcune rotazioni. Bravi i ragazzi a rimanere compatti e in partita, considerato che Olginate è riuscito anche ad arrivare sotto -10, giocando con grande carattere. Spiace per esserci presentati a questa sfida in queste condizioni – conclude l’allenatore della Npo – ma questo ci fa capire che ho a disposizione dei bravi giocatori e un’ottima squadra”.

Tabellino: Balossi 3, Losa 10, Motta 11, Bonacina, Grilli 9, Panzeri, Manzoni 17, Rusconi, Milani 9, Falzetta, Lesiuk 3.

Fronte Under17. Serata importante per il coach Marzio Puglisi che ha visto nei suoi ragazzi un netto miglioramento, giocando due frazioni a un buonissimo livello, uscendo però sconfitti contro Brembate per 44-47 (12-13, 25,18, 38-32) nel match valido per il campionato Under 17.

“Orgoglioso di questo gruppo e di questi ragazzi – ha detto Marzio Puglisi – Stanno crescendo, stanno mettendo in campo tutto quello che stiamo provando in allenamento. Peccato per il fatto che commettiamo ancora degli errori in fase di conclusione, e anche uomo contro uomo paghiamo qualcosa. Abbiamo giocato bene e ripeto sono contento della prova della squadra”.

Olginate parte forte andando sul 12-5. Nel finale, però, i locali subiscono in parziale di 0-8. Nel secondo quarto, la squadra della Npo Bianca è attenta in difesa, veloce nei contropiede, e bravi nella fase del tagliafuori. Nel terzo quarto partita molto equilibrata. Decisivo l’ultimo quarto. “Abbiamo concesso qualcosa di troppo, mancando dei tiri facili dell’arco. Loro sono andati sopra di tre punti, a un minuto dal suono della sirena. Avevamo il tempo per ritornare in partita – conclude Puglisi – ma abbiamo commesso un paio di errori nel gioco della palla. A tre secondi il tentativo dalla lunga distanza. Perdiamo una partita che è stata alla nostra portata”.

Npo Bianca: Piazza, Brambilla, Guzzetti, Manzoni, Scola, Tentori, Spreafico, Colombo, Carenini Bonacina, Nanni (cap.), Burini.

Npo Promo a un passo dal successo nel derby lecchese del campionato Under 17 Promozione nel match valido per la quinta giornata di andata e ultimo impegno agonistico dell’anno solare 2024. Il Costa, infatti, vince il match contro la Npo di coach Simone Caldirola con il risultato di 60–58 (parziali 12-15, 28-33, 40-46). C’è tanta delusione in casa olginatese, per essere andato vicino a un successo, che sarebbe comunque meritato. La causa di questa sconfitta, è nella lettura della percentuale al tiro.

“Dopo essere stati in vantaggio per tutta la partita, permettiamo un recupero dei locali, nell’ultimo quarto, con Costa trova il vantaggio a cinquanta secondi dalla fine – dice Caldirola – Abbiamo gestito bene la partita per un lungo tempo, con l’amarezza di non averla chiusa in anticipo. Troppe palle perse e rimbalzi concessi agli avversari. Situazioni che ci sono costate molto care. Siamo fiduciosi nel lavorare su questi aspetti e ribaltare il risultato nella gara di ritorno e toglierci qualche soddisfazione”.

Npo Promo: Daniele Colosimo, Mattia Colosimo, Paolo Mandarino, Mattia Pozzi, Simone Brusadelli, Gioele Guzzetti, Pietro Bonacina, Sow Babayel, Luca Carenini.

La Npo Blu dell’Under 17 si arrende in casa per 37-60 (parziali 11-16, 21-31, 31-41) nel match contro il forte Calusco (Bg). La formazione olginatese, quindi, conclude la prima fase di campionato con una sconfitta pesante, ma comunque centrando il secondo posto, e di conseguenza la Npo Blu centra l’obbiettivo di entrare nella classificazione Gold.

“Partita difficile contro la prima della classe, dove per quaranta minuti, non siamo stati mai in vantaggio, e quindi, sempre rincorrere l’avversario – le parole di coach Federico Tocalli – Difensivamente, a parte qualche errore, sono state eseguite le cose preparate in settimana. Il problema vero è stato l’attacco, dove abbiamo tirato con percentuali troppo basse”. In effetti i numeri parlano chiaro: 15 su 64 dal campo e 4 su 14 ai tiri liberi. “Nonostante tutti questi errori, questa tabella decisamente avara, siamo stati in partita per tre quarti di match, prima di crollare in maniera definitiva nell’ultima frazione. Adesso ci prendiamo un periodo di pausa – conclude Tocalli – e riprenderemo a metà gennaio con la seconda fase, e ovviamente lavoreremo per trovarci pronti per questa nuova avventura agonistica”.

Roster: Elia Caiani, Corrado Colombo, Alessandro Sorito, Alessandro Castagna, Mattia Mazzoleni, Lorenzo Brusadelli, Stefano Nuccio, Davide Sala, Federico Cantù, Babayel Sow, Yohan.