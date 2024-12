QUALITÀ DELLA VITA. SOLE 24 ORE: LECCO 14ª IN ITALIA, +24 RISPETTO AL 2023

LECCO – Il Sole 24 Ore ha diffuso i risultati dell’Indagine sulla qualità della vita 2024 nelle province italiane, che misura il benessere nei territori italiani attraverso 90 indicatori da fonti certificate, divisi in 6 categorie tematiche (cliccare sulle foto delle tabelle per ingrandirle).

In questa speciale classifica Lecco occupa la 14esima posizione su 107 province, migliorando di 24 posizioni rispetto al 2023.

Nelle 6 categorie tematiche prese in considerazione dall’indagine, Lecco è 2^ per Ricchezza e consumi, con ben 14 posizioni guadagnate; si nota un importante -42,1% nel valore del canone medio di locazione rispetto al 2023.

La provincia è 45^ per Affari e lavoro, posizionamento invariato che però registra un -18,5% di Start up innovative ogni mille attività.

Lecco è 2^ per Giustizia e sicurezza, con una crescita di 23 posizioni: al 69° posto nella classifica generale dell’indice della criminalità 2024, è 30^ in Italia per furti in abitazione, con quasi 307 denunce ogni mille abitanti.

Al 12^ posto per Demografia e società, è qui che Lecco registra il balzo più consistente: ben 35 posti in più del 2023, grazie alla crescita della natalità (+3,3%) e al calo dell’indice di vecchiaia (-4,1%).

La provincia è 31^ per Ambiente e servizi (+24 dal 2023), con il calo di quasi il 10% della concentrazione di Pm10 nell’aria e un impressionante +350,3% nel dato riguardante la presenza di piste ciclabili.

Unico dato in calo, di 5 posizioni, è quello di Cultura e tempo libero, dove Lecco si posiziona 77^. La ricerca rileva la presenza di 2 bar e 5 librerie ogni mille abitanti, ma un calo del dato sulla loro sportività.

“I risultati dell’indagine del Sole 24 ore indicano che la nostra è una provincia dinamica che cresce – commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Questo grazie all’impegno e al lavoro di squadra dei vari soggetti pubblici e privati, che compongono quella rete e che spesso cito come esempio per lo sviluppo di tutto il territorio. Questi dati ci devono spronare a fare ancora meglio, soprattutto in alcune categorie, per garantire ancora più qualità della vita ai nostri cittadini e alla nostra comunità provinciale e rendere questo territorio sempre più attrattivo per gli investimenti. La Provincia di Lecco, come sempre, è pronta a fare la sua parte, insieme a tutti gli altri attori del territorio per raggiungere questo ambizioso obiettivo”.

I risultati completi della ricerca sono disponibili a questo link (cliccare sulle foto delle tabelle per ingrandirle).