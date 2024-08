“OASI DI PACE” ALLA CHIESETTA DI SAN EGIDIO PER LA GIORNATA MONDIALE DEL CREATO

LECCO – Oasi di Pace straordinaria domenica 1 settembre in coincidenza con la Giornata mondiale di preghiera per la Cura del Creato. L’appuntamento mensile di riflessione e preghiera sulla pace alla chiesetta di San Egidio, nel rione Bonacina, sarà alle 18.

Da qui si partirà per un breve percorso a piedi adatto a tutti: percorrendo il sentiero immerso tra il bosco e il fiume si parteciperà attivamente ala lettura del messaggio di Papa Francesco dedicato alla ricorrenza che prende avvio dall’invito: ‘Spera e agisci con il Creato’.

“Sperare e agire con il Creato – scrive il Papa – significa vivere una fede incarnata che sa entrare nella carne sofferente e speranzosa della gente, condividendo l’attesa della risurrezione”. L’orizzonte finale per il cristiano è sempre positivo, carico appunto di speranza; ma il Papa non si sottrae ad una chiara denuncia dell’eccessivo potere dell’uomo che con la forza di una tecnologia esasperata rischia di mettere a repentaglio la vita del Creato. Recuperare una dimensione spirituale e di amore serve a purificare il rapporto dell’uomo con il Creato.

Occasione concreta sarà appunto questo momento di ‘oasi’ camminando nella natura, lungo il torrente Caldone accompagnati dalle melodie del coro ‘Fermenti di pace’. Per l’importanza del tema, la giornata dà inizio a un intero mese dedicato al Creato. Il coordinamento di associazioni e movimenti ‘Pace e Creato’ sta predisponendo altri momenti di incontro.

Non mancherà l’appuntamento mensile di ‘Oasi di Pace’ in coincidenza con la chiusura del mese nella ricorrenza di San Francesco. Quindi venerdì 4 ottobre novo appuntamento, nella chiesa parrocchiale di Bonacina, per ascoltare una testimonianza su questi temi, riflettere e pregare accompagnati sempre dai canti del coro ‘Fermenti di pace’.