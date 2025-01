ONDATA DI FURTI NELLA NOTTE, DERUBATE TRE FARMACIE DELLA CITTÀ

LECCO – Risveglio da incubo per tre farmacie lecchesi: nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, i ladri hanno preso d’assalto la farmacia Provasi di via Roma, la farmacia di San Giovanni in viale Adamello e la farmacia di Castello di corso Matteotti.

Stesso modus operandi per tutti e tre i colpi, che fa pensare ad una sola banda, pare di almeno tre persone: i malviventi, dopo aver scassinato le saracinesche delle tre attività probabilmente con tombini o altri strumenti recuperati, sono riusciti ad entrare e sottrarre gli incassi delle attività, totalizzati in circa 10mila euro.

Dopo aver concluso il colpo a Castello, la banda sarebbe stata intercettata dagli agenti, che però non sono riusciti a fermarla e i malviventi sono ancora a piede libero.

I tre colpi lecchesi potrebbero essere collegati ad una serie di furti avvenuti a novembre nelle farmacie in provincia di Como, effettuati sempre con le stesse modalità, dove ben nove attività erano state derubate dai ladri.