PALLAMANO MOLTENO: TERZO KO STAGIONALE CONTRO IL GENEA LANZARA

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno è sceso in campo domenica pomeriggio sul campo del Genea Lanzara, in provincia di Salerno, con le due formazioni impegnate alla palestra Caporale Palumbo nel match valido per la sesta giornata di andata del campionato di Serie A Silver.

Il Molteno era sceso in Campania con la convinzione di portare a casa i due punti per riscattare la sconfitta incassata la settimana scorsa in casa contro Belluno, ma soprattutto per il fatto che la squadra di mister Gagliardi affrontava la compagine di coach Villanueva Lopez, alla ricerca della prima vittoria stagionale. Tutto questo non è successo considerato che il Molteno torna con una sconfitta, perdendo la sfida per 32-31 (primo tempo 16-14).

Una brutta serata per la formazione ospite, che ha concesso qualcosa di troppo, commettendo errori in fase offensiva e alcune disattenzioni in fase difensiva. Un brutto stop per Molteno, che incassa la terza sconfitta stagionale. Un Molteno che ha giocato senza alcune pedine importanti, ma indubbiamente bisogna lavorare molto per dare maggior continuità al gioco e porre molta attenzione nelle fasi cruciali del match. Una sconfitta che fa scivolare la formazione lecchese al quarto posto della classifica.

“Un’altra sconfitta di una rete, subita proprio nel finale di partita – commenta il ds Matteo Somaschini – Loro hanno schierato la formazione al completo, a noi mancavano alcune pedine importanti. Buona la prestazione di Galliano e Buccafusca. Partita molto equilibrata anche se loro sono andati anche sul +4, ma bravi nel rientrare sempre in partita. Peccato sul 22-23, con due occasioni per noi per allungare. Abbiamo avuto l’occasione di vincere questa partita. Non è mancato l’impegno dei ragazzi – conclude Somaschini – ma dobbiamo essere lucidi e cinici nel chiudere, nel momento giusto, la partita. Adesso ci sarà una pausa del campionato, dove ci servirà per recuperare alcuni giocatori. Poi si tornerà in campo nel derby lombardo contro Cologne”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca 1, Cioni 3, Bonanomi 2, Kralik, Galliano 6, Cuzzupè 3, Sa. Riva (cap.), Crippa 2, De Angelis 8. Campestrini 1, Crippa 1, De San Roque 4.