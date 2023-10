LECCO – Presentato alla Commissione consiliare I dall’assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi e dal dirigente Alessandro Crippa il progetto esecutivo dello Studio Scola Ingegneria Srl relativo agli interventi da effettuare sulle passerelle del ponte di corso San Michele del Carso. Il manufatto si trova sia lungo l’asse di collegamento tra Lecco e Ballabio, soggetto a un notevole traffico veicolare, sia in posizione centrale rispetto al nucleo abitato di Malavedo, costituendo un punto cruciale per il traffico pedonale del quartiere. Il quadro economico dei lavori è di 300.000 euro e la durata dei lavori stimata è di 18 settimane.

Il progetto prevede la demolizione delle attuali passerelle in ferro (una attualmente inibita al passaggio pedonale per ragioni di sicurezza) e la costruzione di due nuove passerelle con struttura metallica reticolare ed elementi tubolari saldati a sezione quadrata in acciaio verniciato, che avrà anche la funzione di parapetto in semplice appoggio su nuove fondazioni. Il materiale scelto, per caratteristiche proprie di durabilità e bassa manutenzione, è l’acciaio corten, anche in continuità stilistica con le precedenti due passerelle realizzate in via Galandra e via Carlo Porta. La passerella a monte avrà una larghezza di cm 150 (a fronte degli attuali 80), mentre la passerella di valle sarà di 90 cm. Il piano di calpestio è previsto in cemento rigato: la classe del calcestruzzo da impiegare viene scelta in funzione della durabilità in relazione alle operazioni manutentive invernali, come la salatura. Infine, il progetto prevede anche l’integrazione delle nuove passerelle con quella costruita lungo via Credée, chiusa dal momento della sua realizzazione, e con l’area circostante.

Così l’assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi: “Attenzione ai cittadini che abitano nel rione di Laorca, con un intervento che migliora la sicurezza pedonale e interviene anche sull’estetica di questa zona, molto vissuta e frequentata dai residenti. Un intervento che i laorchesi attendono da quando, per ragioni di sicurezza e non manutenibilità, abbiamo chiuso una passerella. Da subito mi sono attivata con i miei uffici perchè potessimo intraprendere la progettazione, che oggi vede il risultato condiviso con i commissari e la cittadinanza. Ho espressamente voluto che il progetto delle nuove passerelle integrasse anche la passerella che il signor Invernizzi ha realizzato a sbalzo sul Gerenzone per dare un passaggio in sicurezza ai cittadini che si recano nella zona del supermercato e della farmacia e riqualificare la zona. Ringrazio i cittadini di Laorca e i proprietari delle areee interessate dal progetto per la pazienza e per le proficue interlocuzioni condivise al fine di migliorare e finalizzare il progetto”.