PRELIEVO DNA IN CASO DI AGGRESSIONE DA LUPI E CANIDI, MOZIONE IN REGIONE

LECCO – Tamponi per il prelievo del DNA nei Pronto Soccorso in caso di aggressione da canidi, per identificare con sicurezza l’animale aggressore. Questo il senso della mozione a firma Lega, il cui primo firmatario è il consigliere regionale Silvana Snider, che verrà discussa prossimamente in aula consiliare al Pirellone.

Nel merito interviene il consigliere regionale leghista Mauro Piazza, tra i primi firmatari della mozione.

“Lo scopo è raccogliere, a seguito delle aggressioni o predazioni subite, campioni di DNA direttamente dalle ferite o dai tessuti danneggiati delle vittime, sia umane sia animali, al fine di distinguere se si tratti di lupo o di un ibrido cane-lupo”.

“Si tratta di un importante passo avanti nella gestione delle morsicature da lupo perché si chiede di prevedere che nei Pronto Soccorso lombardi (sia quelli per gli uomini che per gli animali) si proceda con il prelievo del DNA dalle ferite causate da morsicature di predatori, con particolare attenzione ai lupi”.

“Secondo dati Coldiretti negli ultimi dieci anni, in tutto il territorio italiano, i predatori hanno contribuito alla chiusura di 800 stalle e ucciso 65.000 capi tra pecore e capre. Solo in Lombardia circa 150 predazioni e 300 avvistamenti negli ultimi sei mesi. La presenza dei predatori anche vicino alle abitazioni in zone antropizzate, non è più un tabù. Gli avvistamenti sono quotidiani e con loro cresce la preoccupazione degli abitanti.”

“Grazie a questi tamponi sarà possibile così pubblicare un quadro dettagliato delle predazioni, diviso tra animali d’allevamento e animali domestici, suddiviso per comune e provincia di appartenenza. In questo modo potremo quantificare con esattezza la presenza del lupo all’interno dei confini regionali, in modo da poter mettere in atto le misure di controllo più efficaci, per la salvaguardia degli allevamenti e soprattutto dei nostri turisti e abitanti” conclude Piazza.