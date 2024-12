“PROGETTARE NELLE SCUOLE”. UN CORSO DEL CSV PER IL TERZO SETTORE

LECCO – CSV Monza Lecco Sondrio organizza un corso di formazione ‘Progettare nelle scuole per promuovere il cambiamento’, rivolto ai volontari e alle volontarie degli enti di terzo settore e ai docenti interessanti al tema della progettazione nelle scuole con il duplice obiettivo di: fornire una panoramica del setting scuola come termometro sociale, con un approfondimento sulla salute mentale e i bisogni dei giovani d’oggi e della comunità genitoriale; fornire indicazioni anche operative sulla progettazione e su possibili interventi dell’associazionismo nelle scuole come enti promotori di valori, nonché opportunità importanti per lo sviluppo delle competenze dei giovani.

Dopo l’edizione di Monza, il corso verrà ripetuto a Lecco con la docente Marcella Mistrali nelle giornate di venerdì 13 dicembre e mercoledì 18 dicembre dalle 17 alle 19 presso la sede CSV in via Marco d’Oggiono 15. Iscrizioni entro mercoledì 11 dicembre al seguente link: https://bit.ly/4hfPBfn .

“Il corso di formazione nasce con l’idea di poter fornire elementi di condivisione sui giovani adolescenti oggi con un approccio maieutico – sottolinea Viviana Veltre, coordinatrice Area Cittadini di CSV Monza Lecco Sondrio – Il giovane come risorsa e non come problema da gestire. Il volontario adulto dell’associazione come “Mentor”, un adulto che non è parte della famiglia, ma che assume un ruolo di punto di riferimento, modello di comportamento e stimolo forte per la crescita personale di un giovane”.