PROGETTO VALMADRERA APPREZZA L’OPERATO DI COLOMBO: “INTERVENTI IMPORTANTI”

VALMADRERA – Consiglio comunale di Valmadrera importante quello svoltosi lo scorso 30 settembre. Il direttivo di Progetto Valmadrera “apprezza l’operato di questi primi mesi della maggioranza guidata da Cesare Colombo, che ha approvato all’unanimità numerose delibere di grande importanza”.

In particolare, nel corso del consiglio, presentati dagli assessori Butti e Brioni, si sono approvati i nuovi regolamenti dell’uso del centro culturale Fatebenefratelli e del sistema bibliotecario. Secondo il gruppo, “dopo la ristrutturazione del lotto A, il centro culturale Fatebenefratelli rappresenta un gioiello per tutte le iniziative culturali e per la capacità di dare sede a numerose associazioni della nostra comunità. Inoltre la nostra biblioteca, tra le più grandi del territorio, dà numerose opportunità a tanti ragazzi di studio e approfondimento”.

Inoltre, è stato approvato l’affidamento per recuperare le sanzioni per multe nei confronti di cittadini stranieri residenti all’estero e per il gruppo “questo è un atto di giustizia sociale perché tutti quelli che sbagliano devono poi pagare”. Approvato anche su relazione dell’assessore Dell’Oro, il bilancio consolidato, ovvero il bilancio comunale con le quote di partecipazione delle diverse società da parte del Comune di Valmadrera, che evidenzia un bilancio solido, con particolare attenzione al sociale. Infine, sono stati approvati una serie di interventi necessari attraverso le variazioni di bilancio: tra le altre, 150.000 euro per un ulteriore intervento sul mulino a fianco dei 140.000 ottenuti dal GAL, 50.000 euro destinati a intervento di regimazione idraulica sul fiume Toscio, in collaborazione con il comune di Civate, per mettere in sicurezza, insieme al contributo regionale, una zona particolarmente importante per le aziende vicine, 40.000 euro per interventi presso il centro diurno disabili e per l’incarico professionale per l’impianto di raffrescamento della stessa struttura, 130.000 euro per interventi di superamento delle barriere architettoniche.

Il direttivo di Progetto Valmadrera evidenzia che “la nuova giunta ha dimostrato in questi mesi con i fatti di continuare tutti i progetti e una particolare attenzione agli interventi ambientali e sociali”.