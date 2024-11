RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 41ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Quarantunesima puntata

Anna era stata molto colpita dall’aver incontrato Elda. Questo fatto aveva riportato a galla la sua passione per il mistero e l’occultismo, insomma quello che Elda faceva.

La Faina avrebbe voluto diventare una maga, si sentiva maga. Ma la vita reale l’aveva trasportata su altre vie.

Però nulla le vietava di avere Elda a casa, per una cena. Però doveva parlarne con Morsicone. E convincerlo.

Il gattone era da sempre una mente razionale, per niente incline agli argomenti di maghi e cose varie.

E questo era il pensiero costante di Anna. Come trattare la questione con il compagno e poter organizzare la cena, con l’amica maga.

Passarono uno, due, tre giorni, ma il Morsicone non era stato messo al corrente di niente.

Anna viveva in uno stato di impotenza, dal quale non sapeva come uscire. Quando, improvvisamente, ebbe un’illuminazione. Non avrebbe detto nulla. La serata si sarebbe fatta senza che Morsicone sapesse che Elda era una Maga. Il tutto era lasciato in mano al destino.

Questa soluzione intrigava molto Anna. Era in sintonia con la sua indole misteriosa.

Però qualcosa a Morsi doveva dire. E quella stessa sera si rivolse al compagno con queste parole. “Ciao amore mio. Ti voglio chiedere una cosa. Che ne pensi di quelle persone che tengono nascoste delle verità, insomma non dicono nulla per quieto vivere? Ti faccio un esempio. Magari c’è una festa e una coppia va e partecipa. Il festeggiato ha dei segreti che potrebbero mettere in imbarazzo gli invitati. Uno della coppia è al corrente di questi segreti. In teoria dovrebbe avvertire l’altra. Ma preferisce stare zitto e lasciare che la festa vada senza troppe interferenze. Che ne pensi di un comportamento simile?”

Morsi ascoltò con grande attenzione. E rispose:”Penso che sia un comportamento inappropriato. Bisogna sempre informare gli altri quando c’è un potenziale problema che potrebbe degenerare. E’ una questione di chiarezza e razionalità. E di lealtà. Ma perché mi dici questo?”

La Faina replicò:”Vedì ho incontrato una mia vecchia amica, Elda. E mi ha parlato di queste cose, si è trovata in una situazione simile. Mi ha chiesto cosa ne pensavo e io l’ho chiesto a te”

Il gattone fu affascinato da questo giro di parole. E disse alla compagna:”Mi piace come vi siete comportate tu e la tua amica. Invitala una sera a cena. Mi sa che è una persona chiara e trasparente. La voglio conoscere.”

Anna ora si sentiva bene. Aveva raggiunto l’obbiettivo, aveva convinto Morsi ad invitare a cena Elda. Anche se con metodi mica tanto leciti. Ma nella sua psicologia il fine giustificava i mezzi.

