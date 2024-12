RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 45ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Quarantacinquesima puntata

Morsicone, ora che aveva appreso dalla compagna Anna la verità, si sentiva smarrito. Non avrebbe mai pensato di avere una quasi Maga vicino.

Non sapeva se era stata tradita la sua fiducia o meno. In fondo Anna era sempre stata rispettosa nei suoi confronti. E, allora, perché lei non gli aveva mai detto che la sua ambizione era di essere una maga? Proprio a lui che i maghi non li poteva vedere?

“Forse non me lo ha detto per essere carina con me” pensò Morsicone, che voleva credere ad un atto di gentilezza nei suoi confronti da parte della compagna.

Ma una domanda improvvisa balenò nella mente del gattone. “Perché i maghi non li posso vedere?“ si chiese. E cercava di darsi una risposta.

“A dir la verità non li posso vedere perché non li voglio vedere. È una questione di volontà. E questo perché la magia e tutto quanto annesso è, per me, un grande tabù. Un grande tabù misterioso. E mi fa paura, tanta paura!

Si è una questione di paura. La magia e i maghi mi fanno paura e così li evito e ho deciso di stare lontano da loro. Me li nego per via di una mia paura. Forse sarà un fatto inconscio ma la magia mi incute terrore.

È per questo che ho deciso di non volerli affrontare” si rispose Morsicone.

Era felice di aver trovato dentro di se la risposta a questo suo limite.

Sì, in realtà aveva sempre considerato il fatto di evitare la magia un limite che andava superato. E ora che aveva trovato la causa si ripromise di andare oltre quel limite. In fondo era affascinato dal mondo della magia e ora, forse, avrebbe potuto affrontarlo e, magari, frequentarlo.

“Poi ho vicino una compagna che conosce il mondo della magia, è quasi maga. Me lo ha detto lei. Penso che non si faccia problemi ad accompagnarmi alla scoperta di questa dimensione per me tutta nuova” si disse ancora Morsi.

Aveva così deciso di intraprendere questo nuovo viaggio alla scoperta della magia con Anna. Si rese conto di essere attratto più di quello che credeva da questa idea e voleva iniziare e intraprendere questo percorso di scoperta con la propria compagna.

“Si, ho deciso. Domani parlerò chiaramente ad Anna e le dirò queste mie intenzioni” concluse a se stesso il Morsicone.

Si era fatta notte fonda e il silenzio era calato. E il gattone sognava quali scoperte avrebbe fatto nel nuovo mondo del magico che stava per affrontare.

[Continua su Lecco News]