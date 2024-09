RICERCA ATTIVA DEL LAVORO. 8 INCONTRI E STAGE RETRIBUITO PER GLI UNDER 28

LECCO – Stai cercando lavoro ma non trovi nulla? Sei iscritto all’università ma sei bloccato e non sai più se è la tua strada? Living Land organizza per i giovani tra i 17 e i 28 anni otto incontri dedicati alla ricerca attiva del lavoro. Al termine del percorso anche uno stage retribuito.

Sotto la guida di figure d’esperienza, i partecipanti potranno migliorare il curriculum, approfondire le proprie competenze, sperimentare colloqui di selezione e visitare aziende del territorio. Al termine degli 8 incontri chi non avesse ancora trovato un lavoro potrà partecipare a uno stage di 4 mesi con indennità mensile di 500 euro.

La proposta è rivolta a tutti i giovani tra i 17 e i 28 anni residenti nei Comuni degli Ambiti di Lecco e Bellano. Per info e iscrizioni www.livingland.info.