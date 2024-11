RISSA IN STAZIONE: 82ENNE SBATTUTO CONTRO UN BUS, VALIGIA INVESTITA

LECCO – Rissa tra giovani in piazza della stazione, a Lecco. Ad avere la peggio però un anziano, un uomo di 82 anni, spinto contro un autobus in partenza. Per l’anziano nessuna seria conseguenza, mentre la sua valigia è finita sotto le ruote del mezzo.

Il caos è scoppiato nel pomeriggio, in mezzo a pendolari e turisti. Sul posto Carabinieri e Polizia che in un primo momento sembravano aver riportato la calma, invece sempre lo stesso gruppo di giovani si è nuovamente affrontato e nella confusione un 82enne è stato spinto contro un pullman. Per lui un codice verde e tanto spavento.

Testimoni della rissa i due politici lecchesi di destra Giacomo Zamperini e Filippo Boscagli.