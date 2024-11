LA ROVINATA JUNIORES BATTE L’AURORA E VA IN TESTA. OK ANCHE GLI ALLIEVI 2008

LECCO – Derby tra Rovinata e Aurora San Francesco: partita sempre molto sentita e carica di tensione. Le due squadre partono molto forte, con un paio di occasioni per l’Aurora. Alla mezz’ora il loro pressing perde di intensità e i biancorossi iniziano a macinare gioco, con un tiro sopra la traversa di Redaelli. Alla fine del primo tempo l’arbitro nega un rigore alla Rovinata non vedendo un fallo di mano in area.

Al 10′ della ripresa un filtrante di Angelibusi attraversa la difesa dell’Aurora e mette davanti alla porta il bomber Savazzi, che con freddezza porta in vantaggio i padroni di casa.

L’avversario sembra accusare il colpo, ma dopo 5′ Redaelli si fa espellere per doppia ammonizione. L’uomo in meno non scoraggia la Rovinata, che segna il 2-0 su calcio d angolo con un colpo di testa di Sfinjari. Al novantesimo arriva il 2-1 che riaccende le speranze dell’Aurora, ma la partita finisce consegnando alla Rovinata i tre punti e la testa della classifica, anche grazie al pareggio tra Mandello e Valmadrera.

Altro derby tra Aurora San Francesco e Rovinata per gli Allievi 2008. Il risultato è netto a favore della squadra ospite: 1-6. Nel primo tempo è Acerboni ad aprire le marcature su calcio di punizione, seguito dai gol di Cala e Fortunati per il parziale di 3-0 per la Rovinata. L’Aurora rientra in campo determinata ad accorciare le distanze e ci riesce poco dopo l’inizio del secondo tempo. La Rovinata però risponde subito con un altro gol di Acerboni. I ragazzi non si accontentano, e Fumagalli e Ferizi segnano ancora, fissando il risultato finale sull’ 1-6.

La gara con l’Academy Valle San Martino Giovanissimi 2010 è stata una gara difficile per la Rovinata.

Nel primo tempo le due squadre hanno lottato su ogni pallone, mantenendo un equilibrio serrato. Grazie ai gol di Gattoni e Rondalli i biancorossi chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-1. Nel secondo tempo però la squadra scende in campo con uno spirito diverso e i giocatori subentrati hanno dato nuova linfa alla manovra, aggiungendo intensità e velocità.

Gattinoni ha segnato un gol spettacolare in mezza rovesciata nei primi minuti della ripresa, un gesto tecnico che ha infiammato la squadra. Da quel momento il gioco ha preso una piega decisamente favorevole, con la squadra che ha saputo sfruttare ogni occasione per allungare il vantaggio, portando il risultato sul 6-2, grazie alla doppietta di Cheik e al gol di Gjinaj.

Impegno difficile sabato pomeriggio per i Giovanissimi 2011 che ospitano sul campo del Bione l’Olympic Morbegno. La partita è complessa e combattuta fino all’ultimo minuto.

Il primo tempo si chiude sul 2-1 per il Morbegno, con gol di Iraca.

Nel secondo tempo rigore a favore della Rovinata che Iraca trasforma in rete e il terzo gol che segna la vittoria è sempre di Iraca, poco prima del fischio finale, che chiude la gara 2-3.