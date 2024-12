RUGBY BASKET E VOLLEY, GRANDE FESTA DI FINE ANNO PER TRE ECCELLENZE DELLO SPORT LECCHESE

LECCO – Quasi mille persone al PalaTaurus per “Natale Insieme” la festa di Natale dello sport lecchese, organizzata dalle tre società sportive del territorio, ASD Rugby Lecco, Pallavolo Lecco Alberto Picco e ASD Basket Costa, per ribadire un’idea di sport inclusiva, gioiosa e votata alla crescita dei talenti locali.

Quasi mille le atlete e gli atleti, i tesserati, dalle prime squadre che competono ad alto livello in serie A2 fino ai piccoli under 6, ai familiari, ai dirigenti, di tre eccellenze dello sport lecchese, che hanno in comune una strategia e valori comuni: essere una risorsa per il territorio, vicino alle famiglie e alle scuole, con una proposta sportiva educativa capace di formare ad alto livello atlete e atleti formati in casa e allo stesso tempo offrire a tutti, ragazze e ragazzi, un’opportunità per fare sport a Lecco e in Brianza, ognuno secondo le proprie attitudini, in modo capillare, attento e puntando alla crescita come persone e come sportivi.

I presidenti delle società, Carlo “Reda” Redaelli per il Rugby Lecco, il “Pres” Dario Righetti per la Picco e Fabrizio “Bicio” Ranieri per il Basket Costa hanno ribadito questa idea di una proposta sportiva che lavora su due piani: credere nel senso di comunità che c’è nello sport, soprattutto negli sport di squadra, includere, e offrire un percorso di crescita ai talenti locali, competendo ad alto livello con le proprie forze.

Forze che sono anche quelle delle imprese e delle aziende che nel territorio operano: alla festa erano presenti diversi sponsor delle tre realtà. Tra i tanti, Andrea Beri, AD di Steelgroup sponsor avvicinatosi al Rugby Lecco in occasione della storica promozione in serie A, che spiega che: “sono i valori del Rugby quelli che hanno spinto a sostenere il Club; l’educazione allo sport, l’inclusione, il fatto che sia uno sport sano. E che tante altre aziende del lecchese dovrebbero sfruttare questa occasione di ‘appropriarsi’ di questi valori e farli loro e di sostenere un progetto di altrettanto valore”.

Per il Rugby Lecco questa festa più che chiudere un anno ne apre uno importante: quello dei 50 anni della società. “Da 50 anni siamo un punto di riferimento per la crescita sportiva del nostro territorio – spiega Carlo Redaelli – il rispetto, il sacrificio, il sostegno, la squadra, la crescita personale dell’atleta attraverso lo sport, il nostro attaccamento al territorio, sono i nostri valori, quelli vorremmo portare in una serie di importanti iniziative. Stiamo lavorando a una mostra che parli del Rugby Lecco e di Lecco in questi 50 anni, che vorremmo inaugurare in occasione del torneo giovanile ‘14 Cime’ dedicato all’under 14 che è anche un campus di formazione per gli allenatori, a inviti con tutte le squadre di serie A2. Condividendo quindi un percorso di crescita anche con le altre realtà. Poi a giugno organizzeremo la ‘Settimana Bluceleste’, una settimana di festa con un grande torneo della nostra Scuola Rugby con 20 squadre provenienti da Francia, Veneto, Centro Italia. E poi oltre a tornei open come il Touch dei Bar e un Torneo Rugby Old, momenti conviviali come la ‘Terzo Tempo Marathon’ con street food e grigliate, DJ set e Live music, ma anche una minimaratona del calcio riservata agli under 12 che vorremmo organizzare in un incrocio di esperienze sportive e il cui ricavato andrà in beneficenza. Pensiamo cioè al Rugby Lecco come abilitatore di sport e di solidarietà. Altre iniziative poi saranno quelle legate agli scambi con i ragazzi e le famiglie grazie al gemellaggio con Macon, al progetto Scuola che continueremo a portare avanti con forza. E poi la Tessera Sostenitore, L’Albo dei Volontari, una sempre più grande attenzione alla Club House e al Bione come luogo di aggregazione. E la prima squadra? Hic Sunt Leones! Lotteremo fino alla fine con i nostri ragazzi lecchesi tutti cresciuti nel nostro vivaio in un campionato davvero difficile come è la serie A. L’importante è far crescere la mentalità da leoni – forti e leali – nella prima squadra e con il loro esempio anche in tutta la nostra comunità, nello sport come nella vita… il resto viene da sé!”.

Nell’anno che va a concludersi il Rugby Lecco ha raggiunto una storica promozione in serie A e si appresta a festeggiare nel 2025 cinquant’anni di attività sportiva con un programma di importanti eventi, mettendo in campo oltre 350 tesserati, un’attività che coinvolge tutti, dall’under 6 con i percorsi sulla motricità e l’affettività, fino alla proposta “open” per Touch e Old, passando dalle squadre in serie A e serie C, e tantissima passione bluceleste nei numerosissimi volontari sempre presenti nei tanti “terzi tempi” al Bione.

La Pallavolo Picco è una dei fiori all’occhiello dello sport lombardo e nazionale, punto di riferimento di eccellenza per la pallavolo femminile, che milita in serie A2 da ormai tre stagioni. Anche la Picco vanta una storia di oltre cinquant’anni e un’organizzazione sportiva di primissimo piano, con una formazione sportiva di altissimo livello con oltre 200 atleti tesserati, un grande pubblico di appassionati che gremisce il PalaBione e tante attività extrasportive a sostegno della società civile.

Il territorio della Brianza lecchese è lo spazio dove opera Basket Costa con un focus straordinario sull’attività giovanile: sono 5 i centri di minibasket a Costa Masnaga, Oggiono, Arosio, Inverigo e Renate dove giocano e crescono 450 atlete ed atleti dai 4 ai 30 anni, la stragrande maggioranza compresa tra i 4 e 14 e solo 20 over 18, in un progetto sportivo educativo che dal 1972 mette al centro il crescere come atleti e persone.