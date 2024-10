RUGBY. IL LECCO SI PRESENTA IN SERIE A CON UNA VITTORIA IN TRASFERTA

LECCO – Domenica 13 ottobre riecco in campo il Rugby Lecco impegnato nella prima giornata di campionato di Serie A in trasferta ad Asti contro l’Union Monferrato Rugby.

Lecco partite subito benissimo andando in meta già al 4’ con Castelletti e trasformazione di Pellegrino, subito grande entusiasmo. Ma Monferrato reagisce e si riporta in attacco guadando 3 punti grazie ad una punizione al 14’. Lecco però gioca con intelligenza e occupa tutto il campo, arrivando a pochi metri dalla seconda meta. I padroni di casa difendono bene ma commettono un fallo per la punizione di Pellegrino, e Lecco si porta sul 3-10. Poco dopo altra occasione per Lecco per marcare altri punti ma Pellegrino sbaglia la punizione. Al 31’ Lecco rimane in campo in quattordici per fallo di Castelletti che si prende il giallo. Monferrato ne approfitta subito andando in meta con successiva trasformazione per il 10-10. A poco dal termine del primo tempo altro giallo questa volta ai danni del Monferrato, parità numerica ristabilita, entrambe le formazioni in 14. Lecco preme sull’acceleratore e proprio nel minuto finale di gioco va in meta con Cattaneo per il 10-15 su cui si chiude il primo tempo.

Ad inizio del secondo tempo Lecco ancora sugli scudi guadando una punizione che però Pellegrino non realizza. Poco male perché i Blucelesti restano sempre in attacco andando in meta con Valentini e trasformazione di Pellegrino per il 10-22. Al 12’ coach Damiani opera i primi cambi inserendo Riva e Betchvaia per Vacirca e Castelletti. Al 14’ Monferrato perde un giocatore per ammonizione e Lecco, tre minuti dopo, ne approfitta andando subito in meta, con successiva trasformazione di Pellegrino. Il tabellino dice 10-29. Per il Lecco la partita sembra in discesa ma al 20’ Monferrato si riporta in avanti segnando meta e trasformazione per il 17-29. Damiani decide di inserire altre forze fresche con Moroni e Butskhrikdze per Robledo e Shalby. Lecco è in giornata ed occupa stabilmente la metà campo avversaria andando ancora a segno con la punizione di Pellegrino (17-31). Al 30’ altri punti preziosi per i blucelesti con altra punizione messa a segno da Pellegrino. Al 31’ altri cambi per il Lecco, fuori Sala e Pellegrino e dentro Crimella e Messa. Quattro minuti dopo dentro Turco per Fumagalli. Arriva un’altra ammonizione per Lecco, questa il cartellino giallo e per Mauri. Al 36’ Lecco si distrae commettendo un’ingenuità in difesa e Monferrato ne approfitta subito per andare in meta, con successiva trasformazione per il 24-35. Coach Damiani al 36’ effettua l’ultimo cambio inserendo Belotti per Galli. Il finale è concitato, la partita sembra non finire mai, l’arbitro sembra recuperare oltre il dovuto ma alla fine ecco il fischio finale per la prima grande vittoria di Lecco in Serie A.

UNIONE MONFERRATO RUGBY – RUGBY LECCO 24-35

UNIONE MONFERRATO RUGBY: Giorgis, Coppola, Dapavo, En Naour, Parrino, Muzzi, Brumana, Gonalla, Di Prima, Armanino, Bettiol, Pastore, Migliardi, Ferrario, Vicari. A. DISPOSIZIONE: Cullhaj, Martey, Becccaris, Miotto, Bertocco, Pozzato, Hazizaj. ALLENATORE: Marchiori Roberto Mario

RUGBY LECCO: Sala, Alippi, Mauri, Rusconi (C), Castelletti, Zappa, Pellegrino, Cattaneo, Maspero, Colombo, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Betchvaia, Butskhrikdze, Moroni, Belotti, Turco, Crimella, Riva, Messa. ALLENATORE: Damiani Sebastian.

MARCATORI: Castelletti meta, Pellegrino trasf., Pellegrino puniz., Cattaneo meta, Valentini meta, Pellegrino trasf., Valentini meta, Pellegrino trasf., Pellegrino puniz., Pellegrino puniz.