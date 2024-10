RUGBY LECCO: OTTIMA PARTITA A PIACENZA, UN PUNTO STRAMERITATO

PIACENZA – Ancora un’eccellente prestazione del Rugby Lecco, questa volta contro Piacenza, formazione che l’anno scorso in Serie B aveva dominato il campionato vincendo tutte le partite.

Nella terza giornata del campionato di Serie A il Lecco ha dato del filo da torcere ai piacentini, impegnandoli nel primo tempo, occupando pressoché stabilmente la loro metà campo ed esprimendo un bel gioco che ha messo in seria difficoltà i padroni di casa. Nel secondo tempo, con il passare dei minuti, i ragazzi di coach Damiani hanno accusato una certa stanchezza a causa delle difficoltà nell’affrontare una formazione che poteva mettere in campo molti, ma molti chili e che alla lunga hanno sfiancato i lecchesi. Nel finale i piacentini hanno messo il piede sull’acceleratore per cercare di chiudere la partita ma la strenua difesa di Lecco tiene e si porta a casa un più che meritato punto.

Lecco parte bene e al 4’ guadagna subito tre punti con la punizione di Pellegrino. Replica Piacenza andando in meta con Bonatti per il 5-3. Lecco gioca bene e pressa Piacenza arrivando alla seconda punizione al 16’ con Pellegrino per il 5-6. Lecco insiste in avanti ed al 35’ va vicinissimo alla meta ma la difesa di Piacenza tiene e impedisce la marcatura. Però i blucelesti insistono e trovano i tre punti con la punizione di Pellegrino e Piacenza mette in campo tutto il suo peso e dopo attacchi insistenti al 38’ va ancora in meta con Marazzi per 10-6. In finale di tempo Pellegrino centra la punizione del 10-9.

Nel secondo tempo Piacenza entra con più determinazione e al 17’ corona i suoi sforzi con la meta di Codazzi. Quando Lecco sembra per soccombere ecco la meta di Alippi che premia gli sforzi dei blucelesti che riducono il distacco sul 17-14. Nel finale a nulla vale la pressione dei padroni di casa che cercano insistentemente la meta, la difesa di Lecco tiene e si porta a casa un punto.

RUGBY PIACENZA – RUGBY LECCO 17–14

RUGBY PIACENZA: Manciulli, De La Mare, Misseroni, Cisint, Bertorello (1’ s.t. Dapaah), Biffi (18’ s.t. Roda) , Negrello, Cornelli, Marazzi, Macala (37’ s.t. Wilson), Bonatti, Lekic (40’ s.t. Benkhaled), Codazzi (10’ s.t. Alberti A.) , Bertelli (39’ s.t. Alberti M.), Baccalini (10’ s.t. Roda). A DISPOSZIONE: Alberti M., Alberti A., Dapaah, Benkhaled, Wilson, Roda, Trabacchi, Bacciocchi. ALLENATORE: Forte Claudio.

RUGBY LECCO: Coppo, Alippi, Mauri, Rusconi (1’ s.t. Riva) , Castelletti (4’ s.t. Moroni – 19’ s.t. Crimella), Zappa, Pellegrino, Pandiani, Cattaneo( 30’ s.t. Catania), Maspero (34’ s.t. Messa), Valentini, Galli, Shalby (10’ s.t. Butskhrikidze), Vacirca (35’ s.t. Ziliotto), Robledo (Colombo). A DISPOSIZIONE: Moroni, Butskhrikidze; Ziliotto, Colombo, Catania, Crimella, Riva, Messa. ALLENATORE: Damiani Sebastian.

MARTACOTRI: 4’ p.t. Pellegrino puniz., 11’ p.t. Bonatti meta, 16’ p.t. Pellegrino puniz., 34’ p.t. Marazzi meta, 38’ p.t. Pellegrino puniz. , 17’ s.t. Codazzi meta, Baccalini trasf., 32’ s.t. Alippi meta.

NOTE: 4’ s.t. Robledo amm., 25’ s.t. Dapaah amm.,