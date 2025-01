SCI CLUB LECCO: MARIUZZO 1° TRA I GIOVANI A PILA. BONASO 4ª IN VAL PALOT

PILA/VAL PILOT – Doppio appuntamento sulle nevi di Pila per il team maschile dello Sci Club Lecco impegnato in un SuperG Fis GPI che si è svolto mercoledì e un SuperG Fis che si è svolto giovedì. Negli stessi giorni in scena anche gli slalom maschili e femminili sulle piste della Val Palot.

A Pila sugli scudi Riccardo Mariuzzo che nella prima gara ha sfoderato un’ottima prestazione che gli è valsa il 9° posto assoluto, il 1° nella classifica Giovani e il 4° nella classifica GPI. In gara anche Edoardo Carraro che chiude in 85ª posizione, mentre sono usciti Martino Galli e Raffaele Monaco. Gara vinta dallo svizzero Sandro Maser in 1’17”40.

Molto bene nella seconda gara Raffaele Monaco che conquista il 3° posto nella classifica Aspiranti chiudendo in 27ª posizione assoluta col tempo di 1’00”85. Più dietro Edoardo Carraro 55° e Martino Galli 92°. Fuori invece Mariuzzo dopo aver inforcato. La gara è stata vinta da Mattia Casson col tempo di 59”14.

Nessun podio conquistato dai portacolori dello Sci Club Lecco in Val Palot. Su tutti spicca Giulia Bonaso con un 4° posto che lascia l’amaro in bocca ma solo per non aver messo piede sul podio e un 6° posto a dimostrazione dell’ottimo stato di forma della giovane atleta.

Riavvolgendo il nastro della due giorni, nello slalom maschile di mercoledì, il migliore dei lecchesi è stato Matteo Vaglio che ha chiuso al 14° posto, quindi Leo Lampugnani 23°. Fuori anzitempo Tommaso Vistali nella 2ª manche e Simone Tondale e Giacomo Galli nella 1ª. A vincere Federico Liberatore in 1’18”98.

Nella gara femminile, come anticipato, Giulia Bonaso è autrice di un’ottima prestazione chiusa in 4ª posizione col tempo di 1’26”87. Bene anche Clelia Milani che taglia il traguardo in 12ª posizione. La gara è stata vinta da Alessandra di Sabatino col tempo di 1’24”43.

Nella gara di giovedì, al maschile buone prove per Simone Tondale 12° e Leo Lampugnani 13°, bene anche Tommaso Vistali che chiude in 17ª posizione. Fuori nella 2ª manche Matteo Vaglio e nella 1ª Giacomo Galli. Ad imporsi è ancora Liberatore in 1’22”42.

Nella gara femminile, altra ottima prestazione di Giulia Bonaso che fa suo il 6° posto in 1’30”07, bene anche Clelia Milani che chiude in 15ª posizione. A vincere Angelica Bettoni Mameli in 1’26”71