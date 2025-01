SI RINNOVA A MALAVEDO LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI PER SANT’ANTONIO

LECCO – Si è rinnovata a Malavedo di Lecco l’antica tradizione contadina della benedizione degli animali. Ogni anno, la comunità di Laorca si riunisce per celebrare il santo patrono degli animali domestici Sant’Antonio Abate. La giornata è iniziata con una messa solenne alle 10:30, seguita dal Vespero e dalla benedizione degli animali impartita dal vicario parrocchiale don Giuseppe Pellegrino sul sagrato della chiesa alle 15:30.

Questa festa è una tradizione molto sentita in molte comunità italiane. Durante questa ricorrenza, è comune benedire gli animali domestici e accendere un falò come simbolo di purificazione e rinnovamento. La festa è particolarmente sentita nelle comunità agricole, dove gli animali sono considerati membri della famiglia e risorse preziose per il lavoro quotidiano.

Nonostante il maltempo, la benedizione degli animali è un evento che attira sempre una piccola folla, con persone che portano i loro animali domestici per ricevere la benedizione.

Per l’occasione vengono anche distribuire le mele dedicate al Santo raffigurato con il maialino.

Foto courtesy Giancarlo Airoldi