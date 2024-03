“THE SOUND OF SILENCE”: OPPOSIZIONI ZITTE, UN CONSIGLIO DA 40′ IN TUTTO

LECCO – Scivola via in appena 40 minuti (scarsi) l’ultima seduta del consiglio comunale di Lecco.

E non è un caso.

“Questa sera in Consiglio Comunale è andata in scena la protesta silenziosa dei consiglieri dei gruppi di Centro Destra, Appello Per Lecco e Gruppo Misto” dichiarano gli esponenti delle liste di minoranza a Palazzo Bovara. Il motivo? “La mortificazione, la delusione e il fastidio per l’ennesimo consiglio comunale convocato su temi inconsistenti e avulsi dai reali interessi dei cittadini Lecchesi. Gli unici temi importanti trattati in questi 3 anni e mezzo sono stati quelli portati dalle domande di attualità dei nostri gruppi. Tanto che questa sera, nel nostro silenzio, il consiglio è durato meno di 40 minuti… e così sarebbero durati tutti gli altri consigli di questa legislatura. Questo è un silenzio che URLA!“.

La firma è di tutto il fronte opposto alla maggioranza di mauro Gattinoni:Lecco Merita di Più – Lecco Ideale, Lega Nord, Fratelli D’Italia, Appello Per Lecco eGruppo Misto.

RedPol