SULLA LECCO-BERGAMO UN CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO A CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Il 5 marzo alle 20.30 si terrà un consiglio comunale straordinario sulla Lecco-Bergamo: Cambia Calolzio invita i cittadini.

Le alterne vicende della variante di Vercurago della SS 639 Lecco-Bergamo non si sono concluse con la scelta del progetto: le critiche all’opera e alle sue conseguenze, che si sono viste anche nell’assemblea pubblica di inizio ottobre, sono state portate avanti da enti e politica.

Oltre al Comitato di Chiuso, attivo fin dall’inizio dei lavori sul tema, la formazione politica Cambia Calolzio ha attivamente fatto opposizione in comune e, per il 5 marzo alle 20:30, ha organizzato un consiglio comunale straordinario, aperto a tutti i cittadini, per poterne discutere in maniera chiara e completa con la maggioranza e il sindaco Marco Ghezzi. Di seguito il comunicato integrale di Cambia Calolzio:

Martedì 5 marzo, alle 20.30, è organizzato un Consiglio Comunale per discutere del progetto della variante Lecco-Bergamo. Invitiamo i cittadini ad essere presenti per comprendere come questo progetto: – non si risolverà il problema viario in quanto si andrà a creare un imbuto non di poco conto in zona Lavello; – si metteranno a rischio alcune falde freatiche; – si rischia di provocare evacuazioni di alloggi e attività artigianali; – il costo dell’opera supera i 100milioni al chilometro e sarà destinato ad aumentare. Basti pensare all’asportazione dei veleni della terra della ex Sali di Bario; – appalti e lavori, sempre che non intervengano ricorsi e altri problemi, dureranno più di dieci anni. Insieme ai cittadini del “Comitato di Chiuso”, che da molti anni è impegnato a ragionare sui problemi di questo tunnel, come Cambia Calolzio non ci sottrarremo al dovere di contrastare i disagi e gli errori di quest’opera. Forse è ora di valutare di cambiare ragionamento anche sui problemi viabilistici esistenti attraverso un nuovo studio viabilistico, ricercando, senza dogmi, possibili alternative.

Michele Carenini