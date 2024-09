SULUTUMANA: SULLA LAKE ARENA UN CONCERTO DEDICATO A FABRIZIO DE ANDRÉ

LECCO – Il concerto dei Sulutumana, in programma sulla Lake Arena, si terrà questa sera 4 settembre alle 21:30 all’auditorium del centro civico Sandro Pertini di Germanedo in via dell’Eremo 28.

L’accesso è libero a partire dalle 20:30, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. I Sulutumana sono un gruppo originario di Canzo, nato alla fine degli Anni Ottanta sul solco della tradizione cantautorale e della musica popolare.

Diversi e numerosi i progetti in cui la band si è cimentata lungo la propria carriera, coinvolgendo artisti e realtà di vario genere e coniugando così la canzone popolare ai mondi letterario, teatrale, sportivo e anche dell’infanzia. Tra gli importanti riconoscimenti riscossi dalla band, la prestigiosa Targa Tenco nel 2000.

In occasione del venticinquesimo anniversario dalla scomparsa di Fabrizio De André, i Sulutumana omaggiano il cantautore genovese con un evento musicale a Lecco realizzato in collaborazione con il Festival dei Laghi Lombardi.