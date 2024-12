“SUONATE IN ALLEGREZZA” DAL CAMPANILE DI SAN NICOLÒ PER I 120 ANNI DELLE CAMPANE

LECCO – Era la notte di Natale del 1904: per la prima volta Lecco poteva ascoltare la suonata delle campane provenienti dal nuovo e altissimo campanile di San Nicolò. A distanza di 120 anni, quelle campane continuano a scandire ore ed eventi, festosi o tristi, della comunità della nostra città.

Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre è scoccato infatti l’anniversario della prima suonata dal Matitone. Un evento che rappresentò l’inizio ufficiale di quella che sarebbe diventata una storia già diventata più che secolare per quel monumento che è autenticamente e consensualmente riconosciuto come il simbolo della città di Lecco.

Per celebrare la ricorrenza lo scorso 24 dicembre le 9 campane del Matitone hanno aggiunto delle speciali suonate ai rintocchi tradizionali e ordinari. In particolare, sono state proposte delle suonate “in allegrezza” straordinarie secondo il seguente programma: alle 22 suonata con inno alla madonna, alle 22:15 suonata con motivo natalizio, alle 22:30 suonata festosa. Tutte le suonate straordinarie sono state ripetute due volte.