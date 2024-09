TANTI BAMBINI ALL’OPEN DAY CALCISTICO DEL SALA GALBIATE 1974

GALBIATE – Tre mattinate dedicate all’Open Day di calcio giovanile organizzato dall’Attività di Base del ASD Sala Galbiate 1974: due sul sintetico di Villa Vergano e uno a Sala al Barro. In campo bambini nati nel 2018 e 2019 seguiti dagli istruttori della società affiliata all’attività di base della Calcio Lecco 1912. L’Open Day nel calcio è un evento promozionale che ha lo scopo di presentare la propria attività e struttura. Durante queste giornate, il club galbiatese ha aperto le sue porte per permettere a potenziali nuovi piccoli giocatori, che non sono già tesserati con altre società, di conoscere le opportunità offerte dal club legato al Lecco, sia in termini di formazione sportiva che di istruzione calcistica.

L’evento non ha avuto nessun fine selettivo, ma ha voluto essere un’occasione per promuovere l’attività di base del Sala Galbiate guidata da questa stagione dal nuovo responsabile Davide Bonanno e attrarre nuovi talenti che potrebbero essere interessati a unirsi alla scuola calcio.

Durante le tre giornate si sono svolte una serie di attività che includono esercizi di abilità, partitelle dimostrative organizzate in modalità di gioco e divertimento al fine di stimolare il piccolo bambino attraverso il calcio a stare in gruppo e i primi rudimenti dei gioco del calcio.