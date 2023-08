LECCO – Prosegue secondo il calendario concordato la posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco. Salvo imprevisti in corso di esecuzione, il 4 agosto saranno completate le opere lungo via Marco d’Oggiono.

Dal 7 agosto al 9 settembre si interverrà lungo via Digione che sarà chiusa al traffico con transito consentito ai soli residenti. Tuttora in corso i lavori nel tratto di via Besonda inferiore da via Rivolta alla rotonda di via Fiandra, la tabella di marcia del cantiere è condizionata dalla presenza di numerosi sottoservizi e dalla impossibilità di chiudere completamente al traffico la via Besonda.

Dalle 8 del 7 sino alle 19 del 26 agosto riprenderanno le opere per la posa del tratto di tubazione sulla via Belfiore, dal civico 39 fino all’incrocio con via Achille Grandi che non è stato possibile eseguire nel mese di luglio per motivi viabilistici; per la posa di questo tratto di rete sarà necessaria la chiusura al traffico, escluso i residenti, del tratto di via Belfiore da via Risorgimento a via Achille Grandi.

Acinque ricorda che è stata attivata una linea diretta con la cittadinanza che può fare riferimento al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it per ottenere ulteriori, specifiche informazioni.

La sezione del sito include:

o La descrizione dell’intero progetto sul teleriscaldamento nell’area lecchese

o L’area clienti, in cui è possibile richiedere preventivi e sopralluoghi per l’allacciamento

o Un’area dedicata ai cantieri e alla mappa dei lavori, per consentire a tutti i cittadini di essere informati con congruo anticipo sulle aree soggette a lavori e sulle conseguenti modifiche alla viabilità, nonché il piano generale dei lavori.