TRAGEDIA SFIORATA. DUE TURISTI E UN BAGNINO RISCHIANO DI ANNEGARE

BELLANO – Tre persone salvate dall’annegamento nel pomeriggio di Ferragosto. Due turisti inglesi, di 15 e 20 anni, si erano tuffati per fare il bagno nelle acque di Bellano, dove il torrente Pioverna sfocia nel Lario, ma sono andate in difficoltà. Da riva li ha notati un bagnino di passaggio, un 21enne milanese, che è entrato in acqua per tentare di recuperarli. Purtroppo anche lui si è sentito male a causa dello sforzo necessario a portarli a riva.

L’intervento dei volontari del Soccorso Bellanese ha quindi scongiurato una tragedia, salvando la vita a tutti e tre i malcapitati. L’associazione ha infatti in dotazione una idroambulanza, con personale preparato a gestire questo genere di emergenze. I tre sono poi stati affidati agli ospedali di Lecco e Menaggio e le loro condizioni non sarebbero gravi.

Evitato il peggio, l’episodio può essere da insegnamento per chi sottovalutasse i pericoli del lago: è vietato entrare in acqua all’altezza delle foci.

Immagine di repertorio