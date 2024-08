METEO. CIELO NUVOLOSO E PIOGGE DIFFUSE SULLA LOMBARDIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Permane della debole variabilità con cielo irregolarmente nuvoloso e possibili isolate piogge; dalla seconda parte della giornata di sabato una saccatura in discesa sull’Europa occidentale favorirà per domenica piogge diffuse sulla Regione e avvezione di masse d’aria più fresche con associato calo sensibile dei valori massimi di temperatura.

Venerdì 16 agosto cielo sereno nella notte, da poco a irregolarmente nuvoloso dal mattino. Nella seconda parte della giornata possibili deboli piogge sparse, più probabili sui rilievi e non escluse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico circa a 4400 metri. Venti in montagna deboli a tratti moderati da sud.

Sabato 17 agosto cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio progressivi annuvolamenti a partire da nordovest. Precipitazioni assenti fino al tardo pomeriggio, quindi in serata deboli sui settori occidentali prealpini. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. Zero termico circa a 4400 metri. Venti da deboli a tratti moderati da sud.

Domenica 18 agosto nuvoloso. Precipitazioni deboli o localmente moderate diffuse. Venti deboli a tratti moderati, da nord in montagna.

Tendenza per lunedì 19 agosto: cielo irregolarmente nuvoloso, precipitazioni deboli possibili sui rilievi.

Fonte Arpa Lombardia