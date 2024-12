TRUFFE. FINTI MILITARI NIGERIANI RAGGIRANO ANZIANA PER 100MILA EURO

ABBADIA LARIANA – Si è finto Sergente dell’Esercito in missione di pace in Israele e avrebbero truffato un’anziana di Udine, spillandole 92.800 euro. È una vicenda tragicomica quella che è approdata oggi in tribunale a Lecco, davanti al giudice monocratico Angelo Parisi. Tre giovani di 35, 30 e 28 anni, originari della Nigeria e residenti rispettivamente ad Abbadia Lariana, Lecco e Calolziocorte, avrebbero escogitato una truffa aggravata e in concorso ai danni della donna.

Il più anziano del gruppo si sarebbe finto Sergente dell’Esercito Italiano e avrebbe catturato la bontà d’animo della 74enne friulana …

