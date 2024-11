TURISMO: A LARIOFIERE DI ERBA DUE GIORNATE DEDICATE AL LAGO DI COMO

LECCO – Il 3 e 4 dicembre prossimi, il centro espositivo Lariofiere di Erba ospiterà le Giornate del Turismo del Lago di Como, evento che intende riunire istituzioni, stakeholder e operatori per affrontare insieme le sfide e le opportunità del settore turistico nell’area lariana. Promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, l’appuntamento ha un duplice obiettivo: favorire il dialogo tra le diverse realtà locali e proporre percorsi di formazione per rispondere alle trasformazioni in atto.

La prima giornata di martedì 3 dicembre sarà dedicata a esplorare il contesto attraverso l’analisi di dati e trend, base imprescindibile per una coprogettazione condivisa. Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Rasella (vicepresidente della Camera di Commercio di Como-Lecco), Enrico Colombo (assessore al Turismo del Comune di Como), Giovanni Cattaneo (asessore al Turismo del Comune di Lecco), Francesco Cavadini (consigliere della Provincia di Como), Silvia Bosio (consigliere della Provincia di Lecco), Alessandro Fermi (assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione), Barbara Mazzali (assessore regionale al Turismo, Moda, Design, Marketing Territoriale e Grandi Eventi) e la relazione di Fabio Dadati (componente di Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco) che delineerà obiettivi e possibili percorsi di sviluppo, verrà dato ampio spazio alla lettura analitica dei dati turistici locali a cura dell’Ufficio Studi camerale e di ISNART.

Il pomeriggio si aprirà con l’intervento di Magda Antonioli dell’Università Bocconi dedicato alle sfide del turismo contemporaneo, seguito da un workshop B2B tra gli operatori del Lago di Como e quelli della Valtellina. Momento centrale della sessione pomeridiana sarà lo spazio di lavoro coordinato da Claudia Striato, direttore di Fondazione Alessandro Volta che cercherà di mettere in evidenza come una governance partecipata e integrata possa diventare il motore per un turismo sostenibile, capace di valorizzare il patrimonio naturale e culturale del Lago di Como, generando al contempo benefici economici duraturi. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra le diverse esigenze e opportunità del territorio, promuovendo una visione condivisa che unisca operatori, istituzioni e comunità locali.

Il confronto sarà arricchito dalla presentazione di esperienze di rete già consolidate, con il contributo diretto di protagonisti di rilievo come Luca Angelini (general manager del Golf Club Lecco), Enrico Colombo (assessore al Turismo del Comune di Como), Caterina Carletti (consulente sostenibilità della Camera di Commercio di Como-Lecco), Mariangela Previtera (direttrice di Villa Carlotta Tremezzo) e Mauro Robba (presidente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio).

La giornata si concluderà con la una tavola rotonda moderata da Fabio Dadati, alla quale interverranno Luigi Lusardi (Autorità di Bacino), Roberto Galli (Federalberghi Sondrio), Luca Leoni (Associazione Albegatori Como), Loretta Credaro (Camera di Commercio di Sondrio – ISNART), Daniele Brunati (Consorzio Como Turistica) e Piero Bonasegale (Lake Como Convention Bureau). Seguirà un momento conviviale a cura del Consorzio Vini IGT Terre Lariane per rafforzare il dialogo tra i partecipanti.

La seconda giornata di mercoledì 4 dicembre sarà interamente dedicata alla formazione, con un focus specifico sulle tematiche strategiche per lo sviluppo e l’innovazione del turismo locale. Dopo i saluti introduttivi di Fabio Dadati, Magda Antonioli, Severino Beri (presidente di Federalberghi Lecco) e Mauro Piazza (sottosegretario Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale), introdurrà i lavori Pietro Marrapodi (gestore Governativo della Navigazione Laghi) che illustrerà i principali interventi previsti per lo sviluppo della Navigazione sul Lago di Como. La sua relazione approfondirà le prospettive di crescita e le iniziative in corso per migliorare la connettività e la sostenibilità del trasporto lacustre, elemento chiave per potenziare l’offerta turistica e facilitare l’esperienza dei visitatori.

Successivamente si entrerà nel vivo della formazione con sei focus tematici pensati per rispondere alle esigenze degli operatori del settore: la ricettività fra ospitalità tradizionale e nuovi modelli: un approfondimento sui cambiamenti nella domanda turistica e sulle opportunità offerte da format innovativi; la transizione sostenibile: una analisi delle modalità di integrazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle strategie aziendali e territoriali per un turismo a basso impatto; il ruolo del territorio e della sua governance: una riflessione sull’importanza di una gestione coordinata e integrata delle risorse locali, con modelli di governance partecipativa; il fattore umano nel turismo e la GenZ: un focus sulle nuove generazioni, sia come pubblico emergente con esigenze specifiche, sia come risorsa da valorizzare nel mercato del lavoro turistico.

E ancora: La sfida tecnologica e digitale: un approfondimento sull’innovazione digitale al servizio dell’ospitalità, dalla gestione delle prenotazioni all’utilizzo dei big data per la personalizzazione dell’esperienza turistica; le implicazioni per la comunicazione: un esame delle strategie e dei strumenti per comunicare efficacemente con un pubblico globale, valorizzando il territorio e mantenendo un’identità autentica.

L’obiettivo della giornata sarà offrire strumenti pratici e visioni innovative per supportare gli operatori nell’affrontare con successo le sfide future. “Le Giornate del Turismo rappresentano un’occasione unica per valorizzare tutte le anime del nostro territorio e offrire risposte concrete alle diverse realtà locali. Il turismo deve essere percepito come una risorsa e non come un peso, e per questo è fondamentale lavorare con strategie mirate e strumenti adeguati”, sottolinea Fabio Dadati, Camera di Commercio di Como-Lecco. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.