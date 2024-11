TORNA ALLA VITTORIA LA JUNIORES DELLA ROVINATA CON LA POL.2001

LECCO – Ritorno alla vittoria per la Rovinata Juniores contro la Pol 2001, in una partita dalle mille emozioni. Al 10′ Sfinjari con un pallonetto scavalca due difensori e mette Savazzi davanti alla porta, ma il tiro esce di poco. Savazzi con un colpo di testa sfiora il palo dopo un azione nata da calcio d’angolo. Il gol del vantaggio arriva a metà tempo con Sfinjari che riesce a saltare un paio di avversari e fa partire un diagonale imparabile. I biancorossi iniziano a giocare con più scioltezza e riescono a realizzare il 2-0, con Angelibusi che recupera palla a centrocampo e lancia in fascia Mazzoleni e crossa per Savazzi che appoggia in rete. Nella ripresa la Rovinata va alla ricerca del terzo gol, che però non arriva. È la Pol.2001 che sfrutta un errore dei difensori biancorossi e accorcia le distanze.

La Rovinata riparte subito, realizzando la terza rete con Sfinjari che sigla la sua doppietta personale. Sul finale altro errore difensivo permette ai rossoblu di siglare il 3-2. La Rovinata attacca con insistenza, dopo un gol sbagliato di Savazzi e un palo di Redaelli arriva anche il quarto gol. Redaelli si libera dell’avversario e fa partire un diagonale imparabile. A 5′ dalla fine la Rovinata commette l’ennesimo errore in fase difensiva e la Pol.2001 accorcia portando il risultato sul 4-3. Da segnalare la buona prestazione di Sfinjari che si porta in testa alla classifica dei cannonieri con i suoi 17 gol e di Filippo Invernizzi sempre attento in difesa e bravo anche nelle ripartenze, dando una mano al suo compagno di fascia Mazzoleni.