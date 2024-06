UCCISE LA MOGLIE MALATA, MUORE L’88ENNE CONDANNATO A 10 ANNI

LECCO – Una vicenda tristissima, originata da una grave malattia e finita tragicamente con la seconda morte in meno di un anno e mezzo.

Umberto Antonello, ferroviere 88enne di Lecco in pensione è stato trovato senza vita mercoledì a Casa Abramo, struttura comunitaria per adulti in stato di difficoltà nella quale stava scontando la pena di 10 anni inflittagli per aver ucciso la moglie Antonietta Vacchelli, coetanea, invalida e non autosufficiente. Troppo anziano per il carcere, Antonello aveva sempre affermato (supportato da parenti e amici) di avere compiuto un gesto “di pietà” nei confronti della coniuge. Ma la Corte d’Assise di Como lo ha condannato nel marzo scorso.

Probabilmente, l’uomo non riusciva a sopportare la condizione di semi reclusione e solitudine. Non è escluso che abbia deciso di farla finita – al termine di una storia umanamente drammatica.

