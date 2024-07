UNA GRANDE FESTA FINALE CONCLUDE L’ORATORIO ESTIVO LECCO ALTA A LAORCA

LECCO – Una grande e partecipata festa finale ha concluso l’oratorio estivo 2024 degli oratori di Rancio, San Giovanni e Laorca nella struttura laorchese dedicata a San Giuseppe. L’Oratorio estivo, con il suo tema “ViaVai – Mi indicherai il sentiero della vita”, ha rappresentato un invito a intraprendere un percorso di crescita personale e spirituale. Gli oratori Lecco Alta hanno iniziato l’attività il 10 giugno e hanno intrapreso un pellegrinaggio simbolico, un viaggio in cui i giovani partecipanti attraverso esperienze formative, sia ludiche che educative, sono stati aiutati a comprendere il significato più profondo della loro esistenza. Il titolo stesso suggerisce un movimento, un dinamismo che è parte integrante della vita ma che, attraverso l’oratorio, viene indirizzato verso una meta chiara e significativa.

Azzeccata da don Giuseppe Pellegrino, il responsabile per la Pastorale Giovanile della Comunità dei Beati Mazzucconi e Monza e che gestisce i tre oratori, l’idea di portare i 70 ragazzi delle medie a Laorca con 40 animatori e la responsabile professionale Lucia Panzeri che ha saputo coinvolgere gli adolescenti più grandi a sua disposizione. A San Giovanni sono rimasti 150 bambini delle elementari, seguiti da Lucia Consoli, Chiara Salomone e Eugenio Borgonovo “Gege” che sono riusciti sapientemente a coinvolgere gli animatori più giovani in attività e giochi con i bambini. Numerosi volontari hanno contribuito nelle attività di segreteria, cucina e pulizia. Fattiva la collaborazione delle suore birmane coinvolte in varie attività.

Il Camp polisportivo organizzato una settimana a Laorca e una a San Giovanni e Rancio ha coinvolto tutti, dagli animatori ai partecipanti.

Nella festa finale si è voluto coinvolgere bambini, ragazzi e genitori in giochi a stand, poi è stata servita dagli animatori una cena-buffet con alimenti portati e condivisi dalle stesse famiglie, quindi tutti si sono esibiti in balletti sul tema dell’oratorio estivo. Sono state premiate le squadre sia della primaria che delle medie, in ordine di arrivo e il Camp delle medie. Al termine, proiettato un breve video con i momenti più salienti delle quattro settimane.

Nei ringraziamenti, don Giuseppe ha voluto sottolineare come tutto si sia svolto al meglio grazie alla presenza degli 80 animatori che hanno saputo coinvolgere i più piccoli. Il sacerdote ha ringraziato anche i volontari e i quattro responsabili professionali per l’ottimo lavoro svolto.