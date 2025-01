UOMO INVESTITO DA UN TRENO A TIRANO, DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

TIRANO – Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, sabato 11, a Tirano: poco prima delle 16, l’individuo, che si trovava nei pressi della ferrovia in via Argine Poschiavino, è stato investito da un treno. Sul posto i soccorsi in codice rosso, che hanno dovuto constatare il decesso dell’uomo.

L’incidente ha provocato cancellazioni e ritardi oltre le due ore alla circolazione ferroviaria della linea Tirano-Lecco-Milano, mentre non sembrerebbero essere coinvolti i treni della tratta Sondrio-Lecco.