VALMADRERA, APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL GEMELLAGGIO CON BUCKINGHAM

VALMADRERA – Il consiglio comunale di Valmadrera, nell’ultima seduta di lunedì 25 novembre, ha approvato all’unanimità la proposta di gemellaggio con la città inglese di Buckingham, che lo aveva già deliberato nello scorso settembre.

Dopo l’introduzione del sindaco Cesare Colombo, che ha sottolineato come già da anni sia molto attivo il patto di amicizia con la città inglese e in particolare ha ringraziato Beppe Castelnuovo, promotore del gemellaggio e Fiorenza Pelucchi, presidente del comitato gemellaggi, la stessa presidente ha evidenziato il valore dei gemellaggi in genere e in particolare con Buckingham, che si aggiunge a quello con Weissenhorn e con Châteauneuf les Martigues, soprattutto per gli scambi con le scuole, con le associazioni culturali e sportive.

La firma ufficiale tra i due sindaci di Valmadrera e Buckingham dovrebbe avvenire nel prossimo mese di gennaio.

Un’altra opportunità, quella dei gemellaggi, che apre la città di Valmadrera a importanti iniziative.