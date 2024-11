VENERDÌ 15 A LECCO UNA SERATA SULLE TRACCE DEI LONGOBARDI

LECCO – Venerdì 15 novembre alle 20.30 la biblioteca civica di Lecco, nell’ambito della programmazione culturale autunnale, ospita una serata dal titolo “I Longobardi. Prove di unità nazionale. Le tracce in Brianza: origini di luoghi e nomi”.

A condurla sarà Alberto Battaglia, laureato in storia e filosofia presso l’Università Statale di Milano, con esperienze lavorative presso Einaudi, l’Emporio del Libro di Milano e la Libreria Solari. È stato promotore editoriale per il gruppo Elemond e ha collaborato all’organizzazione della rassegna manzoniana lecchese dal 2014 al 2020. Dal 2001 al 2008 ha coordinato numerose presentazioni e dibattiti nelle librerie e nelle biblioteche pubbliche, in particolare a Milano in collaborazione con l’assessorato alla Cultura.

Si parlerà della storia dei Longobardi, dalle loro origini e del loro impatto sulla penisola italiana, delle grandi regine longobarde Rosamunda, Ermengarda e Teodolinda e del lascito longobardo nel nord Italia, con un excursus sull’origine di nomi luoghi e cognomi della Brianza e letture di alcuni brani a cura di Alba Riva.

Così l’assessora alla Cultura Simona Piazza: “Un’altra iniziativa culturale, una serata di studio, approfondimento e ricerca, ad arricchire la corposa programmazione autunnale della nostra biblioteca civica, nonché un appuntamento imperdibile per gli appassionati storici”

L’ingresso è libero sino a esaurimento dei posti. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca allo 0341 481123 o all’indirizzo biblioteca@comune.lecco.it.