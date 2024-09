VERSO LECCO-LUMEZZANE. BALDINI: “SERVE UNA PRESTAZIONE IMPORTANTE”

LECCO – Come sempre diretto, nella conferenza stampa prepartita, il mister bluceleste Francesco Baldini – che alla vigilia della sfida casalinga contro il Lumezzane (sabato alle 18:30, terza giornata della Serie C NOW 2024/25), parla di “una prestazione importante da sfoderare”.



Problemi evidenti in attacco per il Lecco, con Baldini che segnala come “Mendoza è in nazionale, Rocco non è ancora in condizione e Zuberek non al 100%” .

Arbitrerà Stefano Striamo di Salerno, assistenti Galasso e Cufari di Torino, quarto uomo Gianquinto di Parma.

LA CLASSIFICA del girone:

Padova, Pro Vercelli e Renate 6, L.R. Vicenza, Alcione Milano e Lecco 4, Atalanta U23, Triestina, Un. Clodiense, Caldiero Terme e Lumezzane 3, Giana 2, AlbinoLeffe, Pro Patria, Feralpisalò, V. Verona, Trento, Arzignano V., Novara 1, Pergolettese 0.

