VOLLEY, IL RISULTATO PENDE PER PISA: PICCO LECCO SCONFITTA 3-0

SANTA CROCE SULL’ARNO (PI) – Orocash Picco Lecco sconfitta nella trasferta di domenica contro Castelfranco Pisa. Le biancorosse non escono dal tunnel negativo iniziato tre settimane fa con Messina.

Al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno la Picco si arrende in tre set al cospetto di capitan Zuccarelli e compagne, che mettono in campo una prestazione di alto livello. Il risultato di 3-0 (25/23-25/23-25/9) è l’esito di un match equilibrato per due set, in cui la formazione di casa è stata cinica nei momenti importanti, come probabilmente non era avvenuto in altre occasioni passate. Le biancorosse soffrono ancora l’assenza di alcuni elementi.

“I primi due set li abbiamo giocati alla pari, purtroppo sono state determinanti alcune imprecisioni. Nel terzo, invece, abbiamo mollato. Faccio i complimenti alle nostre avversarie che hanno giocato davvero bene” commenta Federica Piacentini.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA-OROCASH PICCO LECCO 3-0

(25-23 25-23 25-9)

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Lotti 10, Fava 8, Ferraro 4, Salinas 14, Colzi 10, Zuccarelli 15, Bisconti (L), Braida, Tosi. Non entrate: Tesi (L), Vecerina, Fucka.

All. Bracci.

OROCASH PICCO LECCO: Amoruso 7, Piacentini 3, Moroni 13, Conti 9, Atamah 11, Sassolini 4, Napodano (L), Casari, Mainetti, Monti. Non entrate: Ghezzi, Severin, Mangani (L), Monaco.

All. Milano.

ARBITRI: Galteri, Bolici.

NOTE Durata set: 29′, 32′, 20′; Tot: 81′.

MVP: Fava.

Top scorers: Zuccarelli A. (15) Salinas C. (14) Moroni G. (13)

Top servers: Lotti S. (2) Salinas C. (2) Zuccarelli A. (2)

Top blockers: Atamah P. (3) Salinas C. (3) Colzi A. (2)