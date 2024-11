YOUNG: 28MILA PRESENZE AL SALONE DELL’ORIENTAMENTO, +12% DI VISITATORI

ERBA (CO) – “Un’edizione di successo, andata anche oltre le previsioni, con un afflusso di visitatori che ha superato del 12% quello degli anni precedenti”.

Con entusiasmo, Antonio Pozzi, componente di giunta della Camera di Commercio Como-Lecco delegato alla Formazione, commenta a pochi giorni dalla sua conclusione, i risultati della 17esima edizione di Young, il Salone dell’Orientamento Scuola, Formazione, Università e lavoro che ha portato a Lariofiere ben 28mila presenze.

Numeri importanti che testimoniano il successo di un progetto che ha visto alla regia dell’organizzazione, accanto a Lariofiere, la Camera di Commercio Como-Lecco con i membri del Tavolo Interassociativo comprendente tra gli altri le Associazioni di Categoria, gli Uffici Scolastici, le due Province e, per la prima volta, Regione Lombardia con l’Assessorato all’Università, Ricerca e Innovazione.

“La presenza di Regione Lombardia, tra gli attori protagonisti della manifestazione, è stata una delle principali novità del Salone che ha contribuito a rendere Young un punto di riferimento delle fiere dedicate all’orientamento a livello lombardo – prosegue Pozzi -. Abbiamo registrato un incremento significativo del numero degli espositori arrivati a 190, con una crescita dell’8% rispetto alle precedenti edizioni, di cui 30 Università, alcune anche estere, e ciò lo si deve anche alla presenza di Regione che ha fortemente creduto nel valore di questa manifestazione. Voglio sottolineare anche l’importanza della presenza degli ITS, realtà a cui gli imprenditori guardano con sempre maggior interesse per trovare giovani con una formazione qualificata da inserire in azienda. Senza dimenticare le stesse imprese che hanno scelto di partecipare con i loro stand per farsi conoscere ai giovani, reclutare personale e mostrare ai ragazzi e alle loro famiglie le opportunità di crescita professionale offerte dal mercato del lavoro”.

Le iniziative di orientamento proposte nei tre giorni della kermesse sono state ben 185, tra cui numerosi laboratori, molti dei quali risultati sold out per numero di iscritti registrati. Fruttuosa anche la collaborazione con Radio Ciao Como che ha dato voce alle storie degli imprenditori, agli studenti e ai docenti.

“Possiamo ritenerci soddisfatti del risultato raggiunto, frutto del lavoro e dell’impegno profuso da tutti coloro che hanno attivamente lavorato in questi mesi per strutturare il Salone: un’edizione che rappresenta sicuramente un punto di svolta nella storia di una manifestazione che è destinata solo a crescere per diventare uno strumento nelle mani dei giovani che possa davvero aiutarli a trovare la strada migliore da intraprendere per il loro futuro”, conclude Pozzi.