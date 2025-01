2ª GIORNATA DEL ‘PETRALLI’: TRIONFO PER GLI ESORDIENTI 2013 DELLA ROVINATA

LECCO – Giornata di sole e cime innevate per la seconda giornata dell’11ª edizione del memorial Fabrizio Petralli, esempio nella vita e nello sport, categoria Esordienti 2013. Sul campo di Germanedo si affrontano, oltre alla squadra di casa, il Cortenova, l’Inverigo e il Calolziocorte. Le partite del girone eliminatorio sono molto combattute, intense a livello agonistico, ma conservando sempre il rispetto reciproco. Questo l’esito: la “finalina” del 3/4 posto verrà disputata tra Calolziocorte e Cortenova e la finale tra Inverigo e Rovinata.

Le due finali non fanno altro che confermare l’equilibrio tra le squadre. SI disputano così due bellissime partite tra quattro squadre che non si sono mai risparmiate rispettandosi moltissimo. L’esito di queste ultime gare vede la Polisportiva Rovinata aggiudicarsi il torneo, al secondo posto l’Inverigo, seguono poi in ordine Cortenova e Calolziocorte. Da sottolineare il clima di rispettosa rivalità che si respirava tra i sostenitori delle quattro squadre. Una bellissima giornata di sport e condivisione.

